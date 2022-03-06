AKP'li Savcı Sayan ayçiçek yağı krizinde stokçuları sert sözlerle eleştirdi

06 Mart 2022 Pazar, 16:45

Rusya'nın Azak Denizi'ndeki Rostov Limanı'nda bulunan Türkiye'ye ait yağ taşıyan 15-16 geminin çıkışına izin vermemesinin ardından Türkiye’nin yağsız kalabileceği gündeme gelmişti. Bu bilgiler doğrultusunda yurttaşlar marketlere akın ederken marketlerde 2 adetten fazla 5 litrelik yağ satışı yapılmıyor.

Krizi fırsata çevirmeye çalışan bazı firmalar ve zincir marketler, sıvı yağ fiyatlarına fahiş zamlar yaparken bazıları ise stokçuluk yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye’nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu ifade etti.

Bakan Kirişci, “Bu çerçevede Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir” dedi.

"VATANA İHANETTEN YARGILANMALI.."

Ayçiçek yağıyla ilgili tepkiler sürerken bir tepki de AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sayan, stokçulara yönelik sert sözler kullandığı tweetinde "Stokçuluk yapanlar vatana ihanetten yargılanmalı…" dedi.