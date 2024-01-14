Ziraatçilerin basın ödülü Cumhuriyet'e

Yayınlanma: 14.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 03:00

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarım haftası etkinliklerini önceki gün gerçekleştirdi.

Bu etkinlik kapsamında, ZMO’nun “2023 Yılın Basın Ödülü”ne Cumhuriyet’in ekonomi muhabirlerinden Ali Can Polat layık görüldü.

Polat’a ödülünü takdim eden ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Çiftçinin üretim, tüketicinin güvenli ve sağlıklı gıdaya kavuşma hakkına verdiği katkılardan dolayı Cumhuriyet gazetesi ve Ali Can Polat’ı tebrik ederiz” dedi.