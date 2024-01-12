Araç kontrolünü iyileştiren ödüllü işbirliği: Lastiklerden veri topluyor!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:00

Goodyear, ZF ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, veri toplama teknolojilerini araç hareket kontrol yazılımına başarılı bir şekilde entegre ettiğini duyurdu.

Bu işbirliği, Goodyear’ın SightLine adını verdiği ve lastiklerden veri toplama teknolojisi ve ZF’nin araç dinamiğinin tüm boyutlarını koordine eden araç hareket kontrol yazılımı cubiX® ekosistemine dahil ediyor. Bu entegrasyon şasi sistemine daha fazla lastik, yol verisi, daha iyi konfor, kontrol ve verimlilikle daha iyi bir sürüş deneyimi sağlıyor.

ZF Şasi Çözümleri bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Martin Fischer, bu işbirliğinin yazılım kullanan araçları destekleyerek yol bağlantısını derinleştireceğini ve cubiX ekosisteminin kapsamını genişleterek değerini artıracağını belirtti.

Gerçekleştirilen işbirliği, CES 2024 İnovasyon Ödülü Onur Ödülü'ne layık görüldü. Goodyear ve ZF'nin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bu çalışma, bağlantılı mobilite ve sürüş güvenliği konularında daha ileri teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Goodyear ve ZF, sanal simülasyonlar ve gerçek dünya testleriyle araç performansını ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik birçok veri elde etti. Suda kızaklama riskini azaltan Goodyear SightLine çözümü, kısmi suda kızaklamayı erken tespit etme kapasitesine sahip ve araç kontrolünü geliştirmek için optimum hıza yönelik öneriler sunuyor. Ayrıca, lastik verileriyle, suda kızaklama şiddetinin arttığı tespit edildiğinde, cubiX yazılımı, şasi aktüatörlerine aracı stabilize ederek düzeltici önlemleri alması talimatını veriyor.

Goodyear’ın Küresel Operasyonlar ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Helsel ise şöyle konuştu: "Lastikler aracın yola temas eden tek parçası ve bu bağlantıyı dijitalleştirerek ve araç kontrol ünitelerini kritik bilgilerle donatarak araç performansını ve güvenliğini optimize etmeye yardımcı olabiliriz. ZF ile olan bu işbirliği, lastik zekasının, eyleme geçirilebilir içgörülerin ve seçkin yazılım uygulamalarının mobilite için neler yapabileceğini göstermenin harika bir yolu."

Bu işbirliği, CES 2024’te İnovasyon Ödülü Onur Ödülü'ne layık görüldü. Goodyear ve ZF'nin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bu çalışma, bağlantılı mobilite ve sürüş güvenliği konularında daha ileri teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.