Eflatun Nuri Ulusal Karikatür ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:24

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), bu yıl 7’ncisini düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleşti. Bu yılki teması “Sonsuza Kadar Cumhuriyet” olan yarışmanın, gelenek olduğu üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleştirilen ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İzmir İl yönetim kurulu üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İGC önceki dönem Başkanı Misket Dikmen, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcileri, Eflatun Nuri’nin ailesi, adına portre özel ödülü düzenlenen Mustafa Bora’nın ailesi, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile sendikaların başkan ve temsilcileri, kadın dernekleri başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve karikatür sanatçıları başta olmak üzere İzmir sanat çevresi katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan ödül töreninde, ödüller sahiplerini bulurken Aegean Band de muhteşem bir konserle ödül gecesini unutulmaz kıldı.

BATUR’DAN TANDOĞAN MİTİNGİNE DAVET

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 7.Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni açılış konuşmasında, İzmirlileri 14 Ocak’ta Ankara’da yapılacak CHP mitingine davet etti. Başkan Batur, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamasının ardından oluşan hukuksuzluğa karşı düzenlenen mitinge şu sözlerle davet etti:

“Bu akşam bir davet çağrısı da yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesi TİP Milletvekili Sayın Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu karara da uymadı. Bu hukuksuzluğun ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Parti meclisimiz 14 Ocak’ta Ankara’da miting yapma kararı aldı. Bizler, tüm Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri olarak ve tün vatanseverler olarak 14 Ocak saat 13.00’te Ankara’da buluşacağız. Buradan tüm hemşerilerimizi demokrasiye, anayasaya, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için mitingimize davet ediyorum.”

“İZMİR HER ZAMAN CUMHURİYETİN, ÖZGÜRLÜĞÜN MEŞALESİDİR”

Başkan Batur, konuşmasında Cumhuriyet vurgusu yapmayı ihmal etmedi. Yarışmanın bu yılki temasını Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak ‘Sonsuza Kadar Cumhuriyet’ olarak belirlediklerini hatırlattı ve şunları söyledi:

“Yüzüncü yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyete her koşulda sahip çıkıyor, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Birileri hilafet çağrıları yaparken, hilafet bayrakları sallandırırken, bizler her zaman ve her yerde Cumhuriyet ve Atatürk diye haykırmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Birlikte ve dayanışma içinde olmaya, yılmamaya, mücadeleye devam etmemiz lazım. İzmir her zaman Cumhuriyetin, özgürlüğün meşalesidir. Mücadeleye devam edeceğiz.”

“ATATÜRK’ÜN KIZLARIYLA GURUR DUYUYORUZ”

Başkan Batur, yarışmanın portre dalındaki temasının da sporda ülkemizin adını tüm dünyaya duyuran Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı olduğunu belirterek, “Ben ‘Filenin Sultanları’ yerine ‘Atatürk’ün kızları’ demek istiyorum. Türk kadınının gücünü ve başarısını tüm dünyaya kanıtlayan, ülkemize dünya şampiyonluğu kazandıran Atatürk’ün kızlarını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Onlarla gurur duymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KALEMLERİN ÜZERİNDEKİ BASKILARIN KALKMASI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM!”

Başkan Batur 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, kalemlerin üzerindeki baskıların kalkması için mücadeleye devam edeceklerini de yineledi ve “Bugün aynı zamanda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ödül törenimizi bu anlamlı günde gerçekleştirmenin ayrı bir önemi var. Ne yazık ki, ülkemizde gazetecilik mesleğini icra etmek günden güne zorlaşıyor. Türkiye’de gazeteciler yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor. Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor. Hak, Hukuk ve Adalet derken bunu göz ardı etmemizi kimse beklemesin! Kalemlerin üzerindeki baskıların kaldırılması için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN SANDIĞA”

Başkan Batur, yaklaşan yerel seçime de değindi ve sandığa gitmenin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Yurtta barış ve dünyada barış, diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği çağdaş, laik, Türkiye Cumhuriyeti’nin önünde bir önemli seçim daha var. Yaklaşık 80 gün sonra sandık başına gideceğiz. Adı yerel seçim olsa da vereceğiz oy, ülkemizin gideceği yolun da belirleyicisi olacak. Tüm vatanseverlerin, ülkesinin geleceğini düşünen tüm aydın İzmirlilerin sandığa giderek, Atatürk’e ve Cumhuriyete olan bağlılığını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Onun için Sonsuza Kadar Cumhuriyet, Sonsuza Kadar Atatürk demeye devam edeceğiz.”

GAPPİ: 100’ÜNCÜ YILDA YARIŞMAYA ESER YAĞDI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, açılışı konuşmasında bu yıl yarışmanın Sonsuza Kadar Cumhuriyet temasıyla ayrı bir gurur yaşattığını ve yarışmaya katılımın büyük olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması, Türkiye’nin en prestijli, takdir gören yarışmalarının başında geliyor. Yarışmanın bugünlere gelmesinin mimarlarından olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a kucak dolusu teşekkür ediyoruz. Sayın Batur ile böylesine anlamlı bir yarışmayı yaşama geçiriyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Büyük usta Eflatun Nuri’nin ismini yaşatıyor olmak bizim için gururdur. Ama bu yıl başka bir gururumuz daha var. Yarışmamızın bu yılki konusu bir asrı aşan Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne dayanarak ‘Sonsuza Kadar Cumhuriyet’ oldu ve adeta eser yağdı.”

“HABER SANSÜRLENİYORSA, ÇİZGİLER VAR”

Yarışmanın düzenlendiği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemine de değinen Gappi, hukuku, haklıyı ve objektif gazeteciliği savunmaya devam edeceklerinin altını çizerek şöyle konuştu: “Haber sansürleniyorsa, söz yasaklanıyorsa, gerçekler gizleniyorsa o zaman çizgiler var. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve ödül törenimizin bugüne denk gelmesi elbette tesadüf değil. 1961’de haklarına ve basına sahip çıkmak adına basın gazetesini göğsünü gere gere gazeteciler tarafından çıkarılır. Bu olay Türk basın tarihinde gazetecilerin en önemli direnişlerinden biridir. Bizler o tarihten bu yana kendi haklarımız değil halkın hakkı için yılmadan çalışıyoruz. Hukuksuzluğa karşı hukuku, güçlüye karşı haklıyı, yandaşa karşı objektif gazeteciliği savundukça işimiz daha da zorlaşıyor.”

“EFLATUN NURİ YARIŞMASI BASINA YAPILAN TAHAKKÜME BAŞKALDIRIDIR”

Gappi, Eflatun Nuri Karikatür Yarışmasının sadece bir yarışma ve ödül töreni değil, basına tahakküme başkaldırı olduğunu da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz bir yılda gazetecilere yaşatılan fiziksel saldırı, gözaltı ve tutuklamaların; yayın durdurma ve cezaların sayısal verilerini paylaşan Gappi, “Bizim Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ile gerçekleştirmek istediğimiz aslında basına karşı tahakküme başkaldırıdır. Bu gece, bir ödül töreni olarak görülür ama özünde çizgilere dahi tahammül edemeyenlere karşı bir çıkıştır. Söz bitti, haber bitti, şimdi çizgileri bile mahkum etmeye çalışan bir gidişata, bir zihniyete karşı isyandır. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması olarak görünür ama özünde Mustafa Kemal Atatürk ve Hasan Tahsin’in bağımsızlık meşalesini sonuna kadar taşıyacağımızı haykırmaktır.”

PALA: ABDÜL BATUR KARİKATÜRE DEĞER VEREN BİR BAŞKAN

Tüm jüri üyelerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bu yarışmayı yedi yıldır yapıyoruz. Öncesi ve sonrasında çok büyük emek veren, katkı veren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kuruluna ve şimdiki başkanı Dilek Gappi’ye, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Abdül Başkanımız, karikatüre çok değer veren, saygı duyan bir başkan. Konak’ta göreve gelir gelmez, daha ilk haftasında Eflatun Nuri ustamızın büstünü diktirdi. Daha sonra, atıl durumda olan Karikatür Müzemizin tekrar açılmasını sağladı. Bu nedenle kendisine ayrıca çok teşekkür ediyoruz.”

ÖDÜLLER SAHİPLERİYLE BULUŞTU

Açılış konuşmalarının ardından program ödül töreni ve Aegean Band konseriyle devam etti. Bu yılın ödül listesi şöyle oldu:

Birincilik Ödülü: Mustafa Kurmalı

İkincilik Ödülü: Mehmet Selçuk

Üçüncülük Ödülü: Halit Kurtulmuş

Başarı Ödülleri: Ali Şur, Hüseyin Tanyeri, Mustafa Çağlar Soyarat

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Deniz İlker Kuruoğlu

Jüri Özel Ödülü: Zeki Ozan Soyman

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Engin Selçuk

Mustafa Bora Portre Özel Ödülü: Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman, Gökhan Sav

Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü: Emre Ulaş