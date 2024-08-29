Zonguldak Ereğli'de bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

AA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:50
Zonguldak Ereğli'de bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sınırları belirlenen alanın, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sınırları belirlenen alanın, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

 


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