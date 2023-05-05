Zonguldak'ta iş kazası: İki işçi ağır yaralandı!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:28

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:20

Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda (ERDEMİR), taşeron firmada çalışan 2 işçi, iş kazasında ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ereğli Demokrat Medya'nın aktardığı habere göre, firmanın yeni yüksek fırın kısmında zeminde çalışma yapan taşeron firma personeli Erdal Yıldız (20) ile Davut Samet Acar’ın (23) üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikteki iskeleden çelik malzeme düştü.

Olayın haber verilmesinin ardından çelik malzemenin altından çıkarılan iki işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.