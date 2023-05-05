Zonguldak'ta iş kazası: İki işçi ağır yaralandı!

Zonguldak'ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda çalışan ve üzerlerine çelik malzeme düşen iki işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan taşeron işçilerin tedavilerinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:28
Zonguldak'ta iş kazası: İki işçi ağır yaralandı!
Abone Ol google-news

Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda (ERDEMİR), taşeron firmada çalışan 2 işçi, iş kazasında ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ereğli Demokrat Medya'nın aktardığı habere göre, firmanın yeni yüksek fırın kısmında zeminde çalışma yapan taşeron firma personeli Erdal Yıldız (20) ile Davut Samet Acar’ın (23) üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikteki iskeleden çelik malzeme düştü.

Olayın haber verilmesinin ardından çelik malzemenin altından çıkarılan iki işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


demir Ereğli çelik fabrika İş Kazası İşçi işçiler Soruşturma Taşeron tedavi zonguldak

İlgili Haberler

Zonguldak Ereğli'de madende iş kazası: İşçi kömür vagonlarının arasına sıkıştı

Zonguldak Ereğli'de madende iş kazası: İşçi kömür vagonlarının arasına sıkıştı
Muğla'da iş cinayeti: Kullandığı kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti!

Muğla'da iş cinayeti: Kullandığı kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti!
Aydın'da iş cinayeti: Amonyak gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

Aydın'da iş cinayeti: Amonyak gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler