Zürih merkezli ilaç firmasından Türkiye'de üretim için ilk adım
Haver Farma İlaç, global ilaç sektöründe jenerik ve biyoteknolojik ürünler ile faaliyet gösteren, Zürih merkezli MS Pharma’nın, Tekirdağ, Çorlu’da kurulu olan Türkiye üretim tesisini satın aldı.
Haver Farma İlaç, jenerik ve biyoteknolojik ürünler ile global ilaç sektöründe faaliyette bulunan ve enjekte edilebilir steril ürünler üreten, Tekirdağ, Çorlu’da kurulu olan üretim tesisine ait satın alma ön sözleşmesi MS Pharma ile 05 Mayıs 2022 tarihinde imzalandı.
Satın alma süreci, kapanış koşulları ile ilgili regülasyonların yerine getirilmesinin ardından 05 Temmuz 2022’de, MS Pharma’nın Çorlu’da kurulu üretim tesisinde düzenlenen imza töreni ile tamamlanmış oldu.
Şirket satın alma imzalarını; Haver Farma İlaç adına İcra Kurulu Başkanı Dr. Can Hisarlı ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Camcı, MS Pharma adına ise Uğur Kabalak ve Abu Abboud attılar. Haver Farma İlaç İcra Kurulu Başkanı Dr. Can Hisarlı imza töreninde; “Satın alınan yeni üretim tesisi, 05 Temmuz itibarı ile “Haver Trakya İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı ile faaliyetlerine başlayacaktır” dedi.
Video Haberler
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Kameralar önünde gerginlik
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Artık yeter! Yine saldırdılar...
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!