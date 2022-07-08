Zürih merkezli ilaç firmasından Türkiye'de üretim için ilk adım

Haver Farma İlaç, global ilaç sektöründe jenerik ve biyoteknolojik ürünler ile faaliyet gösteren, Zürih merkezli MS Pharma’nın, Tekirdağ, Çorlu’da kurulu olan Türkiye üretim tesisini satın aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 00:00
Zürih merkezli ilaç firmasından Türkiye'de üretim için ilk adım
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Haver Farma İlaç, jenerik ve biyoteknolojik ürünler ile global ilaç sektöründe faaliyette bulunan ve enjekte edilebilir steril ürünler üreten, Tekirdağ, Çorlu’da kurulu olan üretim tesisine ait satın alma ön sözleşmesi MS Pharma ile 05 Mayıs 2022 tarihinde imzalandı.

Satın alma süreci, kapanış koşulları ile ilgili regülasyonların yerine getirilmesinin ardından 05 Temmuz 2022’de, MS Pharma’nın Çorlu’da kurulu üretim tesisinde düzenlenen imza töreni ile tamamlanmış oldu.

Şirket satın alma imzalarını; Haver Farma İlaç adına İcra Kurulu Başkanı Dr. Can Hisarlı ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Camcı, MS Pharma adına ise Uğur Kabalak ve Abu Abboud attılar. Haver Farma İlaç İcra Kurulu Başkanı Dr. Can Hisarlı imza töreninde; “Satın alınan yeni üretim tesisi, 05 Temmuz itibarı ile “Haver Trakya İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı ile faaliyetlerine başlayacaktır” dedi.




İlaç firması Haver Farma tekirdağ Çorlu
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