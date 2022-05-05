Sosyal medya fenomeni Jade Kevin Foster 'Türk takipçi' satın almakla suçlandı
Netflix'te yayınlanan reality programı Byron Baes'in yıldızı Alex Reid, yine aynı programda yer alan Jade Kevin Foster'ı Instagram'dan sahte Türk takipçi satın almakla suçladı.
Avustralyalı sosyal medya fenomenlerinin hayatlarına değinen reality programı “Byron Baes”te yer alan Alex Reid ve Jade Kevin Foster “sahte Türk takipçiler” yüzünden gerilim yaşadı.
Ancak Sözcü'nün Daily Mail’den aktardığına göre, bu hafta “Behind the Baes” isimli bir podcast’e konuk olan görünen Reid, kendisinin ve Foster’ın arasının iyi olduğunu öne sürerek, ünlü isme övgüler yağdırdı.
“Foster’ı sevseniz de sevmeseniz de onu izlemesi çok eğlenceli” diye Reid, “Gerçekten komik ve şovda kendini dikkat çekici bir karakter olarak ortaya koyuyor” diye ekledi.
NE OLMUŞTU?
Reid, programda sosyal medya hesapları hakkında Foster ile bir tartışma yaşadı. Reid, programda tartıştıktan hemen sonra Foster’ın takipçilerinden şüphelendi ve hesabını incelemeye aldı.
İddiaya göre Reid, Foster’ın 451 bin hayranının yalnızca Türkiye’den olduğunu keşfetti ve Foster’ı takipçi satın almakla suçladı. Bunun üzerine Foster, takipçilerinin çoğunun Avustralya ve Yeni Zelanda’dan olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü içeren video yayınladı.
Video Haberler
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?