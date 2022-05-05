Sosyal medya fenomeni Jade Kevin Foster 'Türk takipçi' satın almakla suçlandı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:26

Avustralyalı sosyal medya fenomenlerinin hayatlarına değinen reality programı “Byron Baes”te yer alan Alex Reid ve Jade Kevin Foster “sahte Türk takipçiler” yüzünden gerilim yaşadı.

Ancak Sözcü'nün Daily Mail’den aktardığına göre, bu hafta “Behind the Baes” isimli bir podcast’e konuk olan görünen Reid, kendisinin ve Foster’ın arasının iyi olduğunu öne sürerek, ünlü isme övgüler yağdırdı.

“Foster’ı sevseniz de sevmeseniz de onu izlemesi çok eğlenceli” diye Reid, “Gerçekten komik ve şovda kendini dikkat çekici bir karakter olarak ortaya koyuyor” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Reid, programda sosyal medya hesapları hakkında Foster ile bir tartışma yaşadı. Reid, programda tartıştıktan hemen sonra Foster’ın takipçilerinden şüphelendi ve hesabını incelemeye aldı.

İddiaya göre Reid, Foster’ın 451 bin hayranının yalnızca Türkiye’den olduğunu keşfetti ve Foster’ı takipçi satın almakla suçladı. Bunun üzerine Foster, takipçilerinin çoğunun Avustralya ve Yeni Zelanda’dan olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü içeren video yayınladı.