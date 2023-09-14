PUBG dünya şampiyonası başlıyor: Türkiye'nin kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:41

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:41

Dünyanın en popüler e-spor organizasyonlarından biri olan ve KRAFTON tarafından düzenlenen PUBG turnuvası Güney Kore'nin Seul şehrinde başlayacak. PUBG Nations Cup (PNC) 2023 adlı turnuvada 16 ülke yer alacak. Turnuva 15-17 Eylül tarihleri arsaında Sangam Afreeca Colosseum'da olacak.

Maçlar her gün saat 12.00’de başlayacak ve PUBG Esports platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Günde 6 maç olmak üzere toplam 18 maç oynanacak olan bu turnuva, aralarında ilk kez bir global PUBG Esports etkinliğinde yer alacak Vikendi ile Erangel, Miramar ve Taego haritalarında gerçekleşecek. PNC 2023'te, 16 takımın sıralamalarını belirlemek için hem kill puanları hem de sıralama puanları birleştiriliyor. Karşılaşmaların sonunda en fazla puanı toplayan takım, PNC 2023 Şampiyonu olarak ilan edilecek. Geçen sene şampiyon İngiltere takımı olmuştu.



PNC 2023 TÜRKİYE KADROSU BELLİ OLDU

PNC 2023 kapsamında Türkiye'den katılacak olan kadronun oyuncuları belli oldu. Kadro Scof1eld, CodeMarco, TheMad, LAHZA'dan oluşacak.

Katılan diğer ülkeler ve kadroları ise şöyle: