PUBG Mobile'ın yapımcısı yeni oyunu SYNCED'in ön kayıtlarını açtı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:04

Güncelleme: 31.07.2023 - 15:04

Level Infinite ve geliştirici ekip NExT Studios bugün, bu yazın sonlarında piyasaya çıkacak olan ücretsiz çevrimiçi aksiyon oyununu SYNCED'in ön kayıtlarını başlattı. SYNCED, PC’nin yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya çıkacak.

Level Infinite tarafından, SYNCED’in ön kayıt programı kapsamında katılım sayısı arttıkça oyunculara çeşitli ödüller verileceği de açıklandı.

SYNCED'IN HİKAYESİ NEDİR?



Oyun günümüz dünyasının yakın bir geleceğini konu alıyor. Nano teknoloji ile gelişmiş bir dünya konu alınıyor. Çöküş adı verilen bir felaketin ardından, insanlığa düşman olan nano makineler kendi varlıklarını devam ettirebilmek için insanları tüketerek onları ölümcül nano yaratıklara dönüştürüyorlar. Bu kıyamet senaryosunda oyuncular birer Koşucu rolünü üstlenerek, Meridyen’de nano enerji sağlayan değerli bir madde olan Nerva’nın peşine düşecekler. Co-op shooter türünde yer alan SYNCED'da 3 kişilik takımlar halinde oyuncular birbirleri ile rekabete giriyorlar.