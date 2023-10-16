Türkiye temsilcisi FUT Esports Dünya finalinde!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:27

Güncelleme: 16.10.2023 - 16:27

Red Bull Home Ground bu yıl dördüncü kez dünyanın en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiriyor. Avrupa’nın önde gelen takımlarının Dünya Finali bileti için mücadele ettiği EMEA Bölgesi elemeleri İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşti. Heyecanlı geçen mücadelelerin ardından finali 3-0 kazanan takım FUT Esports oldu.

Bu yıl AGON by AOC, Algida ve Paycell partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Home Ground EMEA bölgesi elemelerinde FUT Esports ve FOKUS, tüm ekipleri geçerek bir üst tura çıkmayı başardı. Final mücadelesi öncesi rahatsızlanan oyuncuları Furkan "MrFaliN" Yeğen yerine takım koçu Eray "GAIS" Sarıkaya’nın maça girip sorumluluk alması ile 3-0 kazanan Red Bull takımı FUT Esports, EMEA bölgesini temsilen Dünya Finali’ne gitme hakkını elde etti. Tokyo’daki Dünya Finali 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Sürprizlerle dolu final gününde aralarında Ferit “WtcN” Karakaya’nın da bulunduğu yayıncı ve esporcuların bulunduğu karma takımların karşı karşıya geldiği bir gösteri maçı da düzenlendi. Grand Pera Emek Sahnesi’nde etkinliği iki gün boyunca bine yakın kişi yerinde takip etti.