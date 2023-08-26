Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.15'te başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
EKSİKLER
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak. Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Fountas, Teklic (Visca), Umut Bozok.
Çaykur Rizespor: Gökhan, İbrahim, Anıl, Taha, Emir Han, Benhur, Verasanovic, Mithat, Olayowin, Mary, Zeqiri.
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