Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:08

Güncelleme: 26.08.2023 - 10:08

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.15'te başlayacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak. Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Fountas, Teklic (Visca), Umut Bozok.

Çaykur Rizespor: Gökhan, İbrahim, Anıl, Taha, Emir Han, Benhur, Verasanovic, Mithat, Olayowin, Mary, Zeqiri.