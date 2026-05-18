İtalyan basını duyurdu: Trabzonspor'dan 'Yeni Onuachu' hamlesi

Trabzonspor 'Genç Onuachu'yu İtalya'da buldu. Bordo-mavililer, Onuachu gibi uzun boyu ve fiziğiyle dikkat çeken Nijeryalı forvet Rafiu Durosinmi ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Gazeteci Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Trabzonspor, Rafiu Durosinmi için Pisa ile görüşmelere başladı.

Pisa, Rafiu Durosinmi'yi bu sezonun devre arasında Viktoria Plzen'den 9 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

DUROSINMI'NİN SEZON KARNESİ

Sezonun ilk yarısında Viktoria Plzen ile ligde 18 maça çıkıp 7 gol atan Durosinmi, Serie A'da 12 maçta görev alıp 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

23 yaşındaki Nijeryalı forvet bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta boy gösterdi ve 14 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.