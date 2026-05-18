Süper Lig'den düşen son takım olmuşlardı... Antalyaspor cephesinden flaş tepki: 'İstanbul takımları ve Trabzonspor yakışanı yaptılar'

Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda küme düşen son takım Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etse de Eyüpspor'un 87'de bulduğu golle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasının ardından lige veda eden takım Akdeniz temsilcisi oldu.

RIZA PERÇİN'E BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan Antalyasporlu taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Rıza Perçin ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolseverler, başkana büyük tepki gösterdi.

BAŞKANDAN FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A FLAŞ SÖZLER

Rıza Perçin ile Antalyasporlu taraftarların karşılıklı konuştuğu anlarda başkanın ağzından çıkan ifadeler ise dikkat çekti. Perçin'in "İstanbul takımları ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum, yakışanı yaptılar!" sözleri gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Perçin'in bu sözlerine de taraftarların tepki gösterdiği ve "Son haftaya bırakmasaydın" dediği duyuldu.