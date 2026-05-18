Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'den düşen son takım olmuşlardı... Antalyaspor cephesinden flaş tepki: 'İstanbul takımları ve Trabzonspor yakışanı yaptılar'

Süper Lig'den düşen son takım olmuşlardı... Antalyaspor cephesinden flaş tepki: 'İstanbul takımları ve Trabzonspor yakışanı yaptılar'

18.05.2026 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig'den düşen son takım olmuşlardı... Antalyaspor cephesinden flaş tepki: 'İstanbul takımları ve Trabzonspor yakışanı yaptılar'

Süper Lig'in son haftasında küme düşen Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, taraftarlarla karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Rıza Perçin'e büyük tepki gösterirken, başkanın Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için yaptığı açıklama dikkat çekti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda küme düşen son takım Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etse de Eyüpspor'un 87'de bulduğu golle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasının ardından lige veda eden takım Akdeniz temsilcisi oldu.

RIZA PERÇİN'E BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan Antalyasporlu taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Rıza Perçin ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolseverler, başkana büyük tepki gösterdi.

BAŞKANDAN FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A FLAŞ SÖZLER

Rıza Perçin ile Antalyasporlu taraftarların karşılıklı konuştuğu anlarda başkanın ağzından çıkan ifadeler ise dikkat çekti. Perçin'in "İstanbul takımları ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum, yakışanı yaptılar!" sözleri gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Perçin'in bu sözlerine de taraftarların tepki gösterdiği ve "Son haftaya bırakmasaydın" dediği duyuldu.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #trabzonspor #antalyaspor

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı: 'En stresli şampiyonluk'
Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı: 'En stresli şampiyonluk' Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Antalyaspor'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çağrı: 'Rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesi...'
Antalyaspor'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çağrı: 'Rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesi...' Trendyol Süper Lig'de küme düşme ihtimali bulunan Antalyaspor, oynanacak son maç öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un as kadrolarıyla maçlara çıkmasını istedi.
Karagümrük ve Kayserispor'un ardından... Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Karagümrük ve Kayserispor'un ardından... Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu Antalyaspor, Kocaelispor'a karşı 1-0 kazanmasına karşın 11 sezon sonra Süper Lig'den düştü.