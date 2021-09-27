Seçmenin yarısı oy verdiği partiyi değiştirecek
MAK Danışmanlık’ın araştırmasına göre 24 Haziran seçimlerinde oy veren katılımcılara yöneltilen “Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran’da oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?” sorusuna yüzde 48 oranında “Farklı bir partiye oy vereceğim” yanıtı verildi. Ankete göre Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında kaldı.
Araştırma sonuçlarına göre “Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna, kararsızlar dağıtılmadan çıkan yanıtlar şöyle: AK Parti 31.1, CHP 21.9, İYİ Parti 13.4, HDP 7.3, MHP 7.1, Gelecek Partisi 2.6, DEVA Partisi 2.6, Saadet Partisi 1.2, BBP 1, Yeniden Refah Partisi 0.8, Hüda Par 0.8, Memleket Partisi 0.8, Türkiye Değişim Partisi 0.4. Diğerleri 1.1. Yüzde 8 kararsız.
‘HDP’NİN EN AZ 2 PUANI AK PARTİ İÇİNDE KAMUFLE’
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “HDP’nin en az 2 puanının AK Parti içerisinde kamufle olması söz konusu. Yani büyükşehirlerde, özellikle güvenlik tedbirlerinin çok arttığı dönemlerde, HDP’li seçmenler kendilerini iktidarın içerisinde gösterebiliyorlar. O zaman AKP’nin yüzde 31’lik oranının daha aşağı hatta yüzde 30’un altına inme durumu söz konusu olabilir” dedi.
‘ERDOĞAN’IN OYU PARTİSİNİN ÜSTÜNDE DEĞİL’
AKP'lilerin, “oylarının düşmesine karşın Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun daha yüksek olduğu yorumunun doğru olmadığını anlatan Kulat, “24 Haziran seçimlerini bu arkadaşlar doğru okuyamadı.
24 Haziran’da AK Parti, MHP ve üstüne BBP’yi eklediğinizde yüzde 54 civarında. Erdoğan, bu 54’ün içerisinde 52.6’lık oy alabildi. Zannedildiği gibi Erdoğan’ın oyu partisinin çoyunun ok üstünde falan değil” diye konuştu.
GENÇ SEÇMEN SORUSUNDA HDP SÜRPRİZİ
Ankette, daha önce oy kullanmamış, ilk kez oy kullanacak genç seçmene “Yarın seçim olsa tercihiniz bugünkü bileşenleriyle Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı olur?” sorusu yöneltildi. Cumhur İttifakı diyenler 30, Millet İttifakı diyenler 50, yüzde 12’lik bir kesim soruda ifade etmememize rağmen HDP demiş.
Kulat, “HDP’li seçmenin gençler arasındaki duruşu diğer bloklardan farklı. Alttan daha fazla Kürt seçmen geliyor. HDP eğer ‘soyaçekim’ bir siyaset uygularsa orada bile bir avantaj yakalayabilir” dedi.
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