Seçmenin yarısı oy verdiği partiyi değiştirecek

MAK Danışmanlık’ın araştırmasına göre 24 Haziran seçimlerinde oy veren katılımcılara yöneltilen “Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran’da oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?” sorusuna yüzde 48 oranında “Farklı bir partiye oy vereceğim” yanıtı verildi. Ankete göre Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında kaldı.

Araştırma sonuçlarına göre “Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna, kararsızlar dağıtılmadan çıkan yanıtlar şöyle: AK Parti 31.1, CHP 21.9, İYİ Parti 13.4, HDP 7.3, MHP 7.1, Gelecek Partisi 2.6, DEVA Partisi 2.6, Saadet Partisi 1.2, BBP 1, Yeniden Refah Partisi 0.8, Hüda Par 0.8, Memleket Partisi 0.8, Türkiye Değişim Partisi 0.4. Diğerleri 1.1. Yüzde 8 kararsız.