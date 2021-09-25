HDP ittifak için şartlarını sunuyor

25 Eylül 2021 Cumartesi, 09:12

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti arasında gerçekleştirilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri, HDP’nin de gündeminde.

Aynı ittifakta yer almayan altı partinin görüşmelerinin demokratik yönetim adına büyük öneme sahip olduğunu ifade eden HDP yönetimi, bu partiler arasına katılmalarının talep edilmesi durumunda olumlu görüş bildirecek.

MUHALEFET SIK SIK BİR ARAYA GELMELİ

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 27 Eylül Pazartesi günü açıklayacağı Tutum Belgesi’ne yönelik hazırlıklarını sürdüren HDP yönetimi, bir yandan da altı muhalefet partisinin bir arada yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını takip ediyor. Bu görüşmeler hakkında BirGün’e değerlendirmelerde bulunan HDP'nin hukukçu Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “Altı parti arasındaki görüşmelere değer veriyoruz. Muhalefet partilerinin görüş alışverişinde bulunmaları bizim için çok önemli. Muhalefetin daha sık bir araya gelmesi gerekiyor” dedi.

Davet edilmeleri durumunda parlamenter sisteme yönelik önerilerini bu partiler ile paylaşabileceklerini ifade eden Tiryaki, “Görüşmeler, altı parti ile sınırlı kalmamalı. HDP’nin görüşünün alınmaması, HDP ile daha cesur bir ilişki kurulmaması kuşkusuz bir eksiklik ama yine de bu çalışma bile kendi açısından çok değerli bir çalışma” dedi.

YEREL YÖNETİMLER GÜÇLENDİRİLMELİ

HDP’nin de mevcut sistemden vazgeçilmesi gerektiği görüşünde olduğunun altını çizen Tiryaki, ancak geleneksel parlamenter sistemin de demokratikleşmeye katkı sağlamayacağını ifade etti. HDP’nin parlamenter sisteme bakış açısını anlatan Tiryaki, şunları söyledi:

“Parlamenter demokrasiyi savunuyoruz ama güçlenmiş bir parlamenter rejimi savunuyoruz. Bunun dışında da ileriye dönük önerimiz var. Yeni sistemden vazgeçip geleneksel parlamenter rejime geçilmesi, Türkiye’nin sorunlarını çözmez. Demokrasi, eşit temsiliyet gibi hususları göz ardı edemeyiz. Tüm güçlerin merkezi yönetimde toplanması, Türkiye’nin temel sorunlarını çözmede en büyük engeldir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nın uygulanması, bu şarta Türkiye’nin koyduğu çekincelerin geri çekilmesi gerekiyor. Parlamenter sistem ancak bu şekilde başarıya ulaşır.”