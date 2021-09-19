12 yaşındaki Ayşegül Yıldız, muay thai sporunda Avrupa birincisi

Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'nda altın madalyanın sahibi olmayı hedefleyen Ayşegül Yıldız, ikinci kez şampiyonluk kazanmak için ringe çıkacak. Küçük yaşta kazandığı başarılarla ailesinin gururu olan Ayşegül Yıldız, "Muay thai sporuna 4 sene önce başladım. Özgecan Aslan öldürüldüğünde annem çok üzülüp, olumsuz etkilendi. Ben de haberlerde izlediğim için sonrasında da duyduğum kadına yönelik şiddet olaylarından olumsuz etkilendim. Dövüş sporlarına hevesim vardı. Ailemin yönlendirmesiyle spora başladım. Kendimi savunmayı öğrendikten sonra kendimi güvende hissettim, dışarı çıkma kaygısını aştım. Üniversite eğitimimi farklı ilde yapmak istiyorum. Spor benim özgüvenimi artırdı ve başarılı bir sporcu olma heyecanını yaşattı" diye konuştu.