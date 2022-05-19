19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarih boyu gazete manşetlerinde nasıl kutlandı?

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:57
<p>19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ilan edildiği tarihten beri coşkuyla kutlanıyor. Tarihin en büyük tanığı olan gazeteler de her yıl düzenli olarak bu bayramın kutlamasını ilk sayfalarına taşıyor. Tarih boyunca hangi gazeteler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını ilk sayfaya taşıdı? Gazeteler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı manşetlerinde nasıl kutladı? Bayram kutlaması için hangi gazeteler hangi manşeteri kullandı? </p> <p>İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel manşetlerle bayramı coşkuyla kutlamış ilk sayfa örnekleri...</p>

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ilan edildiği tarihten beri coşkuyla kutlanıyor. Tarihin en büyük tanığı olan gazeteler de her yıl düzenli olarak bu bayramın kutlamasını ilk sayfalarına taşıyor. Tarih boyunca hangi gazeteler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını ilk sayfaya taşıdı? Gazeteler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı manşetlerinde nasıl kutladı? Bayram kutlaması için hangi gazeteler hangi manşeteri kullandı? 

İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel manşetlerle bayramı coşkuyla kutlamış ilk sayfa örnekleri...

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>Cumhuriyet Gazetesi- 20 Mayıs 1937</em></p>

 

Cumhuriyet Gazetesi- 20 Mayıs 1937

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>Tan Gazetesi - 20 Mayıs 1936</em></p>

 

Tan Gazetesi - 20 Mayıs 1936

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>Tan Gazetesi - 20 Mayıs 1935</em></p>

 

Tan Gazetesi - 20 Mayıs 1935

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>Aydın Gazetesi</em></p>

 

Aydın Gazetesi

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Aydın Gazetesi - 20 Mayıs 1938</em></p>

 

Aydın Gazetesi - 20 Mayıs 1938

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>Bugün Gazetesi- 19 Mayıs 1942</em></p>

 

Bugün Gazetesi- 19 Mayıs 1942

<p style="text-align: center;"><em>Doğu Gazetesi- 19 Mayıs 1938</em></p>

Doğu Gazetesi- 19 Mayıs 1938

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>En Son Havadis- 20 Mayıs 1941</em></p>

 

En Son Havadis- 20 Mayıs 1941

<p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Tan Gazetesi - 19 Mayıs 1938</em></p>

Tan Gazetesi - 19 Mayıs 1938

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Tan Gazetesi - 19 Mayıs 1939</em></p>

 

Tan Gazetesi - 19 Mayıs 1939

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Tan Gazetesi - 19 Mayıs 1942</em></p>

 

Tan Gazetesi - 19 Mayıs 1942

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>Ulus Gazetesi</em></p>

 

Ulus Gazetesi

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em>Vatan Gazetesi- 19 Mayıs 1941</em></p>

 

Vatan Gazetesi- 19 Mayıs 1941

<p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><em style="text-align: center;">Vatan Gazetesi- 19 Mayıs 1942</em></p>

 

Vatan Gazetesi- 19 Mayıs 1942

19 Mayıs Atatürk Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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