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Antik kentte uzun yıllar sürecek işleri 15-16 yılda yapmayı başardık. 2 yıl içinde de antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdik. Bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguladık.

Bu, dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük projedir. Herkese hayırlı olsun" dedi.

