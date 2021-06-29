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Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe kavuşacak Urartular dönemine 3 bin yıllık kale, inşallah bölgemizin cazibe merkezi haline gelecek. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve yıllarca tahribata uğramış tarihi Adilcevaz Kalesi'ni restore ederek turizme kazandıracağız. Aynı zamanda burada seyir terası gibi bir tesis yapmayı düşünüyoruz.

