3 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e yol aldı

Reuters'ın aktardığına göre Interfax haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamada, askeri kaynakların önceden planlanmış bir hareket olduğunu söylediği 6 Rus savaş gemisinin deniz tatbikatları için Akdeniz'den Karadeniz'e doğru yola çıktığını bildirdi.

