3 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e yol aldı
Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi bugün saat 10.00 sıralarında Ege Denizi'nden peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 112 metre uzunluğundaki 127 borda numaralı Minsk, 120 metre uzunluğunda 102 borda numaralı Kaliningrad ve 112 metre uzunluğunda, 130 borda numaralı ’Korolev, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
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