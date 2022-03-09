WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 11:26
WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

WhatsApp geliştirici ekibi hız kesmeden uygulamayı yenilemeye devam ediyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının Anroid cihazlar için hazırlanan yeni beta sürümü yayınlandı. 

WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

2.22.7.2 kodlu beta sürümde herkesi şaşırtan yepyeni bir özellik daha keşfedildi.

WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

WhatsApp ekibi birkaç yıl önce "Bu mesajı 10 kişiye ilet yoksa..." şeklindeki gönderilerin önünü kesebilimek için mesaj iletmeyle ilgili bazı yeni kısıtlamalar getirmişti. 

WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

Sahte mesajlara karşı gelen yeni düzenlemeyle  artık kullanıcılar bir mesajı en fazla 5 kere iletebilecekti. Bir mesajın 4 defadan fazla iletilmesi durumunda otomatik olarak sık sık iletildi olarak işaretlenmesini sağlanıyordu.

WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

Haber Global'de yer alan habere göre yeni sürümle birlikte mesaj iletme konusunda yeni bir sınırlama geldiği görülüyor.

WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

Uygulamada bir mesaj iletildi olarak işaretlendiğinde (bu mesaj bir kez iletilmiş olsa dahi) aynı anda birden fazla grup sohbetine iletmek mümkün olmayacak. Yani her gruba o mesajı tek tek göndermeniz gerekecek.

WhatsApp aynı anda birden fazla gruba mesaj göndermeye sınırlama getiriyor

WhatsApp daha önce dezenformasyonu engelleyebilmek için mesaj iletme konusunda sınırlamalar getirmişti.

Bu sefer yapılan sınırlamanın amacı ise henüz bilinmiyor. Beta sürümündeki bu özelliğin test edildiği herkese açık uygulamada ne zaman yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

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