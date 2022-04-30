Fenerbahçe taraftarından Bağdat Caddesi'nde 'Trabzonspor' nöbeti

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:05

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek üzere olan Trabzonspor'un bayrakları 81 ildeki taraftarlar tarafından şehirlere asılmaya devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar yıllar sonra gelen bu coşkuyu doyasıya yaşarken ezeli rakibi Fenerbahçe'de Bağdat Caddesi'nde bayrak önlemi aldı.

'KALBİNDE FENERBAHÇE'Yİ YAŞATANLAR' GRUBU CADDEYİ KORUYACAK

Sarı-lacivertli takımın kalesi haline gelen Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı dikilmesini önlemek isteyen taraftar grupları her yeri Fenerbahçe bayraklarıyla donattı.

"FENERBAHÇE SEVGİSİNİN ADI KONAMAZ"

KFY taraftar grubu (Kalbinde Fenerbahçe'yi Yaşatanlar) yaptığı açıklamada, "2010-201 sezonu şampiyonu Fenerbahçemizin kalesini Bağdat Caddesi'ni geceden sabaha bayraklarla süsleyerek donattık. Fenerbahçe sevgisinin adı konamaz. Kalbinde Fenerbahçe'yi yaşatanlara selam olsun" ifadeleri kullanıldı.