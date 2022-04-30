Fenerbahçe taraftarından Bağdat Caddesi'nde 'Trabzonspor' nöbeti
Ezeli rakibi Trabzonspor bayrağının Bağdat Caddesi'ne asılmasını önlemek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar bölgede nöbet tuttu. Caddenin her yanı sarı-lacivert bayraklarla donatıldı.
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek üzere olan Trabzonspor'un bayrakları 81 ildeki taraftarlar tarafından şehirlere asılmaya devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar yıllar sonra gelen bu coşkuyu doyasıya yaşarken ezeli rakibi Fenerbahçe'de Bağdat Caddesi'nde bayrak önlemi aldı.
'KALBİNDE FENERBAHÇE'Yİ YAŞATANLAR' GRUBU CADDEYİ KORUYACAK
Sarı-lacivertli takımın kalesi haline gelen Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı dikilmesini önlemek isteyen taraftar grupları her yeri Fenerbahçe bayraklarıyla donattı.
"FENERBAHÇE SEVGİSİNİN ADI KONAMAZ"
KFY taraftar grubu (Kalbinde Fenerbahçe'yi Yaşatanlar) yaptığı açıklamada, "2010-201 sezonu şampiyonu Fenerbahçemizin kalesini Bağdat Caddesi'ni geceden sabaha bayraklarla süsleyerek donattık. Fenerbahçe sevgisinin adı konamaz. Kalbinde Fenerbahçe'yi yaşatanlara selam olsun" ifadeleri kullanıldı.
2010-2011 Şampiyonu FENERBAHÇEMİZİN kalesi Bağdat Caddesi’ni geceden sabaha bayraklarla süsleyerek donattık. Fenerbahçe sevgisinin adı konamaz. “Kalbinde Fenerbahçe’yi Yaşatanlara” selam olsun…#FenerbahçeBayrağınınGölgesiYeter #KFY pic.twitter.com/2P2Bjo7Gqy— KFY | Kalbinde Fenerbahçe ’yi Yaşatanlar (@kfy96com) April 30, 2022
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