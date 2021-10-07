A Milli futbolcu Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu

İlk etapta yarınki maçı kazanarak 2'nci sıraya yükselmek istediklerini ifade eden Burak Yılmaz, "Arkadaşlarımız hem çok genç hem de tecrübeliler. Üst düzet takımlarda oynayan isimler. Onların desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Futbolda ağabeylik statüsüne inanmıyorum. Sahada herkes eşit. Ağabey, kaptan, büyük, küçük fark etmiyor. Onlardan daha fazla kilometre yaptığım için gerekli konuşmalarımı yapıyorum. Benim de onlardan öğrendiğim çok şey var. Ben yarınki maç için konuşmanın ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her şey ortada. Şimdilik kazanıp 2'nci olmak istiyorum. Her şey yolunda. Gerekli konuşmaları yaptık" ifadelerini kullandı.