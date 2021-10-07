A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Bu bir evlilik gibi. Evlilikte de ortak bir amaç için bir araya gelirsiniz, gülüp eğlenirsiniz. Arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. Bunun bir karar zamanı olduğunu söyledik. Süre alamayacak oyuncular olabileceğini söyledik. Kimsenin bu durumda kendisini kötü hissetmemesi gerektiğini söyledik. Sadece gülümsemek değil böyle zor kararların da alınmak zorunda olduğunu konuştuk aramızda.