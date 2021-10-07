A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu
İşte Kuntz'un açıklamalarından satır başları:
Son maçların analizleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Lille gibi takımların maçlarını izledim. Biz de gereken analizleri yaptık ama bunların hiçbiri saha içinde oyuncuları görmek kadar etkili olamaz. Elimizden geleni yapacağız.
Bu bir evlilik gibi. Evlilikte de ortak bir amaç için bir araya gelirsiniz, gülüp eğlenirsiniz. Arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. Bunun bir karar zamanı olduğunu söyledik. Süre alamayacak oyuncular olabileceğini söyledik. Kimsenin bu durumda kendisini kötü hissetmemesi gerektiğini söyledik. Sadece gülümsemek değil böyle zor kararların da alınmak zorunda olduğunu konuştuk aramızda.
Şu anda sakat oyuncumuz yok, 3 tane cezalı oyuncumuz var. Norveç'te büyük oyuncuların olmadığını biliyoruz ama geriden gelen oyuncuların hırsları daha büyük olacaktır. Haaland, Sörloth ve King'in yerini uzun vadede dolduramayacak olsalar da onları aratmamak için daha fazla kendilerini vereceklerdir. Buna tam olarak avantaj diyemiyorum.
Türk Milli Takımı'nın bazı maçlarını izledim, Süper Lig'de ve yurt dışında maçlara gittim. Belli bir bilgi zemini var. İletişimle çözülmeyecek konular değil. Oyuncuların kalitelerini ortaya çıkarmak için onlarla yakın ilişkiler kurmam gerekiyordu. Biz felsefe oturtmamız gerekiyordu. Norveç maçı için bir taktik bulduk ve bunu onlara anlattık. Son antrenmanımızı yaptıktan sonra yarın keyifli bir şekilde maça çıkacağız.
Yeni bir ülkenin takımı için kenarda olacağım. Bir başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da olumlu bir heyecan yaratıyor. Yapmam gereken işime odaklanmak. Geçmişte nasıl olduysa yarın da böyle olacak. Almanya'dan çalışmak zorunda olmayan yakınlarım maça gelecek. Bazıları da Türkiye'ye gelip yakın arkadaşlarıyla maçı izleyecek.
Oyuncular hakkında kendi gözlemimi yaptım. Son maçlarını izleyip yaşlı ve genç oyuncularla bir karışık yapmaya karar verdim. Bu karışım başarıyı getirebilir. Bir yanda deneyim, bir tarafta korkusuzluk var. Nasıl bir futbol oynamak istediğimizi düşünerek bu kadroyu seçtik. Bu ilk kadro, burada olmak sonradan çağrılacağının garantisi değil. Bu kadroda olmayanlar da gelecekte takıma dahil olabilir.
Kaleci konusunun büyük mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat'ı genç kalecilerimizle beraber aldım. İki genç bir deneyimli oyuncu olarak aldım. Bugün antrenmanı izleyip maçla ilgili kararı vereceğim. Son karar tabii ki bana ait. Elimizde bir fırsat var ve bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Seyirciler de bize yardımcı olmalı. Kazansak da kaybetsek de küçük bir şans bizimle olacak.
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