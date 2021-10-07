Beşiktaş, U19 takımını 8-0 mağlup etti

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takımı ile oynadığı antrenman maçından 8-0 galip ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 16:27
Beşiktaş, U19 takımını 8-0 mağlup etti
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Beşiktaş, Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takımı ile oynadığı antrenman maçından 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar maça; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

U-19 Akademi Takımı müsabakaya; Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Okan Ağrap, Emre Aydemir, Burak Selver Yıldız, Badra Cisse, Kadircan Bilikli, Hayrullah Kerpi, Koray Yağcı, Miraç Asiltekin ve Halil Çiçek ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından 11 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


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