Beşiktaş'ın Samuel Umtiti için Barcelona'nın kapısını çalacak

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 14:23
<p>Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş için Samuel Umtiti ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.&nbsp;</p>

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş için Samuel Umtiti ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. 

<p>Siyah beyazlı kulübün, Barcelonalı Umtiti'ye teklifte bulunan kulüpler arasında olduğu ancak Fransız oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi.</p>

Siyah beyazlı kulübün, Barcelonalı Umtiti'ye teklifte bulunan kulüpler arasında olduğu ancak Fransız oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi.

<p>İspanyol basınından Sport'un haberine göre Barcelona, ​​stoper Samuel Umtiti'yi Ocak ayında kadrodan göndermek istiyor. Bu sezon forma şansı bulaman defans oyuncusu, yaz döneminde Barcelona'nın baskılarına rağmen kulüpten ayrılmayı reddetti.</p>

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Barcelona, ​​stoper Samuel Umtiti'yi Ocak ayında kadrodan göndermek istiyor. Bu sezon forma şansı bulaman defans oyuncusu, yaz döneminde Barcelona'nın baskılarına rağmen kulüpten ayrılmayı reddetti.

<p>Katalan ekibinin yaz transfer döneminde ayrılık için kiralama formülünü de denediği ancak Beşiktaş, Nice ve Lazio'nun tekliflerine rağmen Umtiti'nin takımda kaldığı aktarıldı. Yaz döneminde gelen tekliflerle ilgilenmeyen ve sahalardan uzak bırakılan Umtiti'nin ocak ayında bonservisiyle ayrılması hedefleniyor.</p>

Katalan ekibinin yaz transfer döneminde ayrılık için kiralama formülünü de denediği ancak Beşiktaş, Nice ve Lazio'nun tekliflerine rağmen Umtiti'nin takımda kaldığı aktarıldı. Yaz döneminde gelen tekliflerle ilgilenmeyen ve sahalardan uzak bırakılan Umtiti'nin ocak ayında bonservisiyle ayrılması hedefleniyor.

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