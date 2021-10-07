Beşiktaş'ın Samuel Umtiti için Barcelona'nın kapısını çalacak

Katalan ekibinin yaz transfer döneminde ayrılık için kiralama formülünü de denediği ancak Beşiktaş, Nice ve Lazio'nun tekliflerine rağmen Umtiti'nin takımda kaldığı aktarıldı. Yaz döneminde gelen tekliflerle ilgilenmeyen ve sahalardan uzak bırakılan Umtiti'nin ocak ayında bonservisiyle ayrılması hedefleniyor.