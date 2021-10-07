Kim Min-Jae'nin takımı Güney Kore, Suriye'yi 2-1 yendi

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 16:17
<p>Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, milli takımda da göz dolduruyor.</p>

Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, milli takımda da göz dolduruyor.

<p>Güney Kore ile Suriye, Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.</p>

Güney Kore ile Suriye, Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.

<p>Güney Kore'nin ev sahipliğinde Ansan Wa Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Güney Kore'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.</p>

Güney Kore'nin ev sahipliğinde Ansan Wa Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Güney Kore'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

<p>Ev sahibi takımın ilk golünü 48. dakikada Hwang In-beom kaydetti. Suriye ise 84. dakikada Omar Khrib ile beraberliği yakaladı.</p>

Ev sahibi takımın ilk golünü 48. dakikada Hwang In-beom kaydetti. Suriye ise 84. dakikada Omar Khrib ile beraberliği yakaladı.

<p>89. dakikaya gelindiğinde, Heung-min Son, Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Golün asistini ise Fenerbahçeli yıldız Kim Min-Jae yaptı.</p>

89. dakikaya gelindiğinde, Heung-min Son, Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Golün asistini ise Fenerbahçeli yıldız Kim Min-Jae yaptı.

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