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Hull kentinde yayın yapan Hull Daily Mail'de yayınlanan habere göre Acun Ilıcalı, kulübü 2010 yılından beri elinde tutan Mısırlı Allam ailesi ile temasa geçti. Haberde resmi teklifin verildiği ve görüşmelerin olumsuz olmadığı vurgulanırken, kulübün başkan yardımcısı Ehab Allam'ın Ilıcalı'nın Instagram hesabını takip etmesinin taraftarlar arasında heyecan uyandırdığının altı çizildi.
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