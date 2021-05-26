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Lig 1'de bu sezon şampiyonluğunu ilan eden ve İngiltere Championship'e yükselen Hull City'nin geçmişteki satış fiyatı, 20 milyon sterline ek olarak ödenmemiş transfer borçlarıydı. Turuncu-siyahlı ekibin şu ana dek gösterdiği en büyük başarı, 2014 yılında FA Cup'ta finale yükselmesiydi.