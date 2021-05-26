<p>Hollanda'daki Fortuna Sittard kulübündeki ortaklığını sonlandıran ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın, İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alacağı öne sürüldü.</p>
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Hollanda'daki Fortuna Sittard kulübündeki ortaklığını sonlandıran ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın, İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alacağı öne sürüldü.

<p>Hull kentinde yayın yapan Hull Daily Mail'de yayınlanan habere göre Acun Ilıcalı, kulübü 2010 yılından beri elinde tutan Mısırlı Allam ailesi ile temasa geçti. Haberde resmi teklifin verildiği ve görüşmelerin olumsuz olmadığı vurgulanırken, kulübün başkan yardımcısı Ehab Allam'ın Ilıcalı'nın Instagram hesabını takip etmesinin taraftarlar arasında heyecan uyandırdığının altı çizildi.</p>
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Hull kentinde yayın yapan Hull Daily Mail'de yayınlanan habere göre Acun Ilıcalı, kulübü 2010 yılından beri elinde tutan Mısırlı Allam ailesi ile temasa geçti. Haberde resmi teklifin verildiği ve görüşmelerin olumsuz olmadığı vurgulanırken, kulübün başkan yardımcısı Ehab Allam'ın Ilıcalı'nın Instagram hesabını takip etmesinin taraftarlar arasında heyecan uyandırdığının altı çizildi.

<p>Lig 1'de bu sezon şampiyonluğunu ilan eden ve İngiltere Championship'e yükselen Hull City'nin geçmişteki satış fiyatı, 20 milyon sterline ek olarak ödenmemiş transfer borçlarıydı. Turuncu-siyahlı ekibin şu ana dek gösterdiği en büyük başarı, 2014 yılında FA Cup'ta finale yükselmesiydi.&nbsp;</p>
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Lig 1'de bu sezon şampiyonluğunu ilan eden ve İngiltere Championship'e yükselen Hull City'nin geçmişteki satış fiyatı, 20 milyon sterline ek olarak ödenmemiş transfer borçlarıydı. Turuncu-siyahlı ekibin şu ana dek gösterdiği en büyük başarı, 2014 yılında FA Cup'ta finale yükselmesiydi. 

<p>Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde İngiltere'den bir takım satın alabileceğini, bu kulübün Premier Lig'e çıkma hedefi olan bir kulüp olabileceğini açıklamıştı.</p>
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Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde İngiltere'den bir takım satın alabileceğini, bu kulübün Premier Lig'e çıkma hedefi olan bir kulüp olabileceğini açıklamıştı.

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