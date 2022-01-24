Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, Everton'a gidiyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:24

İngiltere Premier Lig’de düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Everton’da teknik direktör Rafa Benitez ile yollar ayrıldı.

Norwich yenilgisinin ardından İspanyol teknik direktörü gönderen Merseyside ekibi, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile görüşme gerçekleştirdi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’den 20 Aralık’ta ayrılan Pereira, Everton’ın sahibi Farhad Moshiri’ye bir sunum yaptı. Portekizli teknik direktörün beğenilen sunumu sonrasında Moshiri, Pereira isminde karar kıldı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUKTAN KOPUNCA GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe ile ikinci döneminde sezonun yarısı sona ermeden görevinden ayrılmak zorunda kalan Vitor Pereira, 17 ligde maçında 8 galibiyet ve 5 yenilgi aldı! 17. hafta sonunda lider Trabzonspor’un 14 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kariyerinde daha önce Porto ve Olympiakos ile şampiyonluklar yaşayan Vitor Pereira, Fenerbahçe’deki ilk döneminin sona ermesinin ardından Almanya Bundesliga 2 ekibi 1860 Münih’in başına geçmişti.

Münih ekibiyle 20 maça çıkan Pereira, takımı play-out’ta tutamamış ve 1860 Münih’i Almanya 3. Ligi’ne düşürmüştü!

Bu ayrılıktan sonra Çin’in SH SIPG takımının başına geçen Pereira, görev aldığı 3 yılda takımına iki kupa kazandırdı.