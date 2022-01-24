Fenerbahçe'de sol beke Ghislain Konan düşünülüyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 18:22

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine aldı.

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Reims ile temasa geçerek transfer ile ilgili beklentisini soracak.

17 MAÇ 1 GOL 2 ASİST

26 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

Konan, Fildişi Sahilleri'nin Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda oynadığı 3 maçın tamamında oynadı. Ghislain Konan, Fransa Ligue 1'de Reims forması ile 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.