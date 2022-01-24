Fenerbahçe'de sol beke Ghislain Konan düşünülüyor
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sol bek transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekiplerinden Reims'te top koşturan Ghislain Konan'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine aldı.
NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Reims ile temasa geçerek transfer ile ilgili beklentisini soracak.
17 MAÇ 1 GOL 2 ASİST
26 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
Konan, Fildişi Sahilleri'nin Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda oynadığı 3 maçın tamamında oynadı. Ghislain Konan, Fransa Ligue 1'de Reims forması ile 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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