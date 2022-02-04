Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 09:25
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık

Geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan Everton'a transfer olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini iddia etti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, Instagram hesabında yaptığı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Murat Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince o bizim işi bozdu" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkmış ve 67 gol atmıştı.

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