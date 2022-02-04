Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, Instagram hesabında yaptığı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Murat Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince o bizim işi bozdu" dedi.
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