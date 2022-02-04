Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geleceği inşa edeceklerini söyledi

04 Şubat 2022 Cuma, 07:00

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren sistem ve sürdürülebilirlik temelli çizdiğimiz yol haritasına sadık kalmayı başardık. Bundan sonra da hedeflerimiz doğrultusunda aynı sadakat ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu sezonun lider takımını kucakladığımız gibi, geleceğin Trabzonspor’unu da beraber inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"4 YILLIK ÇABA"

Başkan Ağaoğlu, “Trabzonspor futbol A takımının sahada ortaya koyduğu başarı, birkaç nedenden dolayı ‘sıradan’ değildir. Her şeyden önce spor kamuoyunda halen pek çok kişinin skor tabelasında veya puan durumunda rakamlardan ibaret gördüğü şey, bizim yaklaşık dört yıllık çabamızın meyvesidir. Bu sezonun başarısını sıra dışı kılan diğer unsur, en güzel ‘kucaklaşma’ sözü ile ifade edilebilir. Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı” yorumunda bulundu.

"SEZON SONU VUSLAT OLSUN"

Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hepimizin canıgönülden duyduğu arzu aynı: Sezon sonu vuslat olsun. Bu vuslatı kimileri, her sezon zirve yarışında görülen diğer ekiplerin kötü gidişinin içinden sıyrılıp gelen bir takımın başarısı sayacak. Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak. Sonrasında da tabir yerindeyse ‘oyun disiplininden kopmadan’ hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Başarımızın spor kamuoyu için bir çeşni, farklı bir lezzet olmadığı asıl bundan sonra anlaşılacak” dedi.

