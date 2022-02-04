Endonezya'dan Cilegon'un Mesut Özil'e talip olduğu iddia edildi

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 09:19
Endonezya'dan Cilegon'un Mesut Özil'e talip olduğu iddia edildi

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen dünya starı Mesut Özil ile ilgili çıkan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Endonezya'dan Cilegon'un Mesut Özil'e talip olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Asya'dan sürpriz bir talip çıktı. Dünyaca ünlü yıldızın ve Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Endonezya'dan Cilegon'un Mesut Özil'e talip olduğu iddia edildi

Endonezya'dan Pikiran-Rakyat'ın verdiği habere göre Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Özil'e talip olduğunu açıkladı. Habere göre kulübün sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" dedi.

Endonezya'dan Cilegon'un Mesut Özil'e talip olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'de 24'ü ilk 11'de olmak üzere 34 maça çıkan Mesut Özil, 8 gol attı. 

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