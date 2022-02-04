Endonezya'dan Cilegon'un Mesut Özil'e talip olduğu iddia edildi

Endonezya'dan Pikiran-Rakyat'ın verdiği habere göre Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Özil'e talip olduğunu açıkladı. Habere göre kulübün sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" dedi.