Tokyo 2020'de Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarı finalinde üçüncü oldu

01 Ağustos 2021 Pazar, 15:21

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 400 metre engelli yarı finalinde piste çıkan milli atlet Yasmani Copello Escobar, üçüncü sırayı aldı.

47.88'lik derecesiyle üçüncü olan 34 yaşındaki atlet, final için diğer yarışların sonucunu bekleyecek.