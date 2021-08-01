Tokyo 2020'de Jasmine Camacho-Quinn, olimpiyat rekoru kırdı

Tokyo 2020'de Porto Rikolu atlet Jasmine Camacho-Quinn, kadınlar 100 metre engelli yarı finalinde olimpiyat rekoru kırdı.

AA
01 Ağustos 2021 Pazar, 14:16
Tokyo 2020'de Jasmine Camacho-Quinn, olimpiyat rekoru kırdı
Abone Ol google-news

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Porto Rikolu atlet Jasmine Camacho-Quinn, kadınlar 100 metre engellide olimpiyat rekoru kırdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsabakaları sürdü.

Kadınlar 100 metre engelli yarı finali 3. seride piste çıkan Camacho-Quinn, 12.26'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Adını finale yazdıran 24 yaşındaki atlet, olimpiyat rekorunu da geliştirdi.

Bir önceki rekor, Avustralyalı Sally Pearson tarafından 12.35'lik dereceyle Londra 2012'de kırılmıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler