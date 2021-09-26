Adana Demirspor taraftarı, Balotelli pankartı astı

Yaşanan tartışmalar, Beşiktaş antrenörleri Murat Şahin ve Ozan Köprülü'nün PFDK'ya sevk edilmesi ve Balotelli'nin ceza almaması ile daha da alevlendi. Siyah-beyazlı kulüp bunun üzerine "Adalet yok maskeli 'Balo' var" diyerek bir kez daha Balotelli ve ona ceza vermeyen TFF'yi hedef aldı. Adana Demirspor ise "Maskeli balo ve onun 'sahte' yüzleri" paylaşımıyla Beşiktaş'a yanıt verdi.