Adana Demirspor taraftarı, Balotelli pankartı astı
Bu maçın ardından ilk mücadelesine kendi evinde Gaziantep FK önünde çıkan Adana Demirspor taraftarı, Mario Balotelli'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu. Mavi Şimşekler grubu, Yeni Adana Stadı tribünlerinde Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin pankartını asarak golcü oyuncuya destek verdi.
Ne olmuştu?
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sırasında takımının 2. golünü atan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine doğru giderek Sergen Yalçın'ı işaret etmiş ve iki eliyle kafasını göstermişti. İtalyan yıldız bu hareketi, kendisine yıllar önce bir televizyon programında "Beyni yok" dediği için siyah-beyazlı teknik adama yaptığını ifade etmişti.
Yaşanan tartışmalar, Beşiktaş antrenörleri Murat Şahin ve Ozan Köprülü'nün PFDK'ya sevk edilmesi ve Balotelli'nin ceza almaması ile daha da alevlendi. Siyah-beyazlı kulüp bunun üzerine "Adalet yok maskeli 'Balo' var" diyerek bir kez daha Balotelli ve ona ceza vermeyen TFF'yi hedef aldı. Adana Demirspor ise "Maskeli balo ve onun 'sahte' yüzleri" paylaşımıyla Beşiktaş'a yanıt verdi.
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