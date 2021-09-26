Adana Demirspor taraftarı, Balotelli pankartı astı

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 09:55
<p>Süper Lig'de 7. haftada Adana Demirspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçtan 4-0 galip ayrıldı.</p>

Süper Lig'de 7. haftada Adana Demirspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçtan 4-0 galip ayrıldı.

<p>Adana ekibinin olaylı yıldızı Mario Balotelli, bu maçı da boş geçmeyerek takımının 3. golünü attı.</p>

Adana ekibinin olaylı yıldızı Mario Balotelli, bu maçı da boş geçmeyerek takımının 3. golünü attı.

<p>Süper Lig'de hafta arası oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı çok konuşulmuştu. Özellikle Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket karşılamanın ötesine geçerek gündem oldu. 3-3 biten mücadelede 1 gol, 1 asistle oynayan İtalyan yıldız, davranışlarıyla siyah-beyazlıları kızdırdı.&nbsp;</p>

Süper Lig'de hafta arası oynanan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı çok konuşulmuştu. Özellikle Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket karşılamanın ötesine geçerek gündem oldu. 3-3 biten mücadelede 1 gol, 1 asistle oynayan İtalyan yıldız, davranışlarıyla siyah-beyazlıları kızdırdı. 

<p>Bu maçın ardından ilk mücadelesine kendi evinde Gaziantep FK önünde çıkan Adana Demirspor taraftarı, Mario Balotelli'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu. Mavi Şimşekler grubu, Yeni Adana Stadı tribünlerinde Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin pankartını asarak golcü oyuncuya destek verdi.&nbsp;</p>

Bu maçın ardından ilk mücadelesine kendi evinde Gaziantep FK önünde çıkan Adana Demirspor taraftarı, Mario Balotelli'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu. Mavi Şimşekler grubu, Yeni Adana Stadı tribünlerinde Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin pankartını asarak golcü oyuncuya destek verdi. 

<p><strong>Ne olmuştu?</strong></p><p>Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sırasında takımının 2. golünü atan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine doğru giderek Sergen Yalçın'ı işaret etmiş ve iki eliyle kafasını göstermişti. İtalyan yıldız bu hareketi, kendisine yıllar önce bir televizyon programında "Beyni yok" dediği için siyah-beyazlı teknik adama yaptığını ifade etmişti.</p>

Ne olmuştu?

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sırasında takımının 2. golünü atan Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine doğru giderek Sergen Yalçın'ı işaret etmiş ve iki eliyle kafasını göstermişti. İtalyan yıldız bu hareketi, kendisine yıllar önce bir televizyon programında "Beyni yok" dediği için siyah-beyazlı teknik adama yaptığını ifade etmişti.

<p>Sergen Yalçın maçtan sonra bu harekete bir anlam veremediğini söylemiş ve yaptığının Balotelli açısından "üzücü" olduğunu ifade etmişti. Beşiktaş ise bir açıklama yaparak ünlü oyuncuyu kınadı ve ceza alması için takipçisi olacağını vurguladı.</p>

Sergen Yalçın maçtan sonra bu harekete bir anlam veremediğini söylemiş ve yaptığının Balotelli açısından "üzücü" olduğunu ifade etmişti. Beşiktaş ise bir açıklama yaparak ünlü oyuncuyu kınadı ve ceza alması için takipçisi olacağını vurguladı.

<p>Yaşanan tartışmalar, Beşiktaş antrenörleri Murat Şahin ve Ozan Köprülü'nün PFDK'ya sevk edilmesi ve Balotelli'nin ceza almaması ile daha da alevlendi. Siyah-beyazlı kulüp bunun üzerine "Adalet yok maskeli 'Balo' var" diyerek bir kez daha Balotelli ve ona ceza vermeyen TFF'yi hedef aldı. Adana Demirspor ise "Maskeli balo ve onun 'sahte' yüzleri" paylaşımıyla Beşiktaş'a yanıt verdi.&nbsp;</p>

Yaşanan tartışmalar, Beşiktaş antrenörleri Murat Şahin ve Ozan Köprülü'nün PFDK'ya sevk edilmesi ve Balotelli'nin ceza almaması ile daha da alevlendi. Siyah-beyazlı kulüp bunun üzerine "Adalet yok maskeli 'Balo' var" diyerek bir kez daha Balotelli ve ona ceza vermeyen TFF'yi hedef aldı. Adana Demirspor ise "Maskeli balo ve onun 'sahte' yüzleri" paylaşımıyla Beşiktaş'a yanıt verdi. 

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