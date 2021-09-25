Mario Balotelli: Sergen Yalçın'ın beyni yok dediği videoyu izledim

"Ben Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Ben Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla ilgisinden hep mutlu oldum. Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaş taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım.