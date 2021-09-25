Mario Balotelli: Sergen Yalçın'ın beyni yok dediği videoyu izledim
"Ben Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Ben Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla ilgisinden hep mutlu oldum. Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaş taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım.
Ben soyunma odasındayken maça çıkmadan önce bir arkadaşım bana videoyu izledi. Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim. Lütfen beni oynat. Verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım? Değil miyim?"
Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarlarını çok seviyorum. Sayın Başkan Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, hocamız ve taraftarlarımız bana her zaman destek oldu. Burası çok güzel bir şehir. Türkiye'de mutluyum. Türkiye benim ikinci vatanım. Burada bana gösterilen ilgi ve alakaya minnettarım.
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