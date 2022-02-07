Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal oldu
Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.
Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi. Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.
Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Diedhiou ilk 11'de sahaya çıktı.
Senegal, sol kanattan ceza sahasına giren Ciss'in, Abdelmonem'in darbesiyle yerde kalması sonucu 4. dakikada penaltı kazandı. Mısır kalecisi Gabaski, 7. dakikada topun başına geçen Mane'nin şutunu kurtardı.
36. dakikada ilginç bir olay yaşandı. Hakem Victor Gomes, ısrarla itiraz eden Mısırlı Salah'a tepkisini, düdüğü ve kartlarını uzatıp maçı yönetmesini teklif ederek gösterdi.
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