Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından Torrent'ten önemli bir açıklama geldi
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 24’üncü haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, daha iyi oynayabileceklerini, kafalarındakini sahaya tam olarak aktaramadıklarını söyledi. Torrent, “Pozisyon oyunu oynuyorsan pozisyonunda kalmalısın, top seni bulacaktır. Eğer çok fazla hareket edersen birinci yarıda olduğu gibi, çok fazla pozisyon bulamazsın. Bizim şu an takım olarak gol bulmaya ihtiyacımız var. Alanyaspor’u maçtan önce çok fazla analiz ettik ve hızlı atağa kalkan bir ekip olduk, iyi yaptığımız şeylerden biri rakibin hızlı çıkışını kontrol edebilmek oldu” dedi.
"ÖNCELİK PUAN TOPLAMAK"
Galatasaray’ın Avrupa ve Türkiye’de büyük bir takım olduğunu belirten Torrent, “1 puanın yeterli olmadığını biliyorum. Ama bu kuyudan çıkmak için bir adım olabilir. Biraz daha formda eve gitmek için. Bizim istediğimiz şey oyunda, boşluklara atak yapamamaları. Bizim ilk önceliğimiz puan toplamak” diye konuştu.
"BEN DE ACIYI ÇEKİYORUM"
Bir gazetecinin, "Galatasaraylılar takımı izlerken acı çekiyor. Ne zaman güven veren bir oyun oynanacak" sorusunu yanıtlayan Torrent, “Ben de bu acıyı çekiyorum. Benim de hoşuma gitmiyor. Bizim oyun içinde istediğimiz şey merkeze bir oyuncuyla kalıp kanat oyuncularımızla oynamaya çalıştık. Her açık oynadığında her geniş oynadıklarında kontra atakla sana karşılık verebilirler. Benim en az mutlu olduğum dakikalar rakibin 10 kişi kaldığı zamanlardı” ifadelerini kullandı.
"GOMIS’İN BİRAZ DAHA SÜREYE İHTİYACI VAR"
Başka bir gazetecinin takıma oyuncu takviyesi sorusu üzerine Torrent, “Şu anda bazı yabancı oyuncular kullanılabilir durumda değil. Erick bize çok yardımcı olacak. Çok uzun bir yoldan geldi. Orada sakatlık da geçirdi ufak da olsa. Sakatlık durumu iyi. Hiç şüphem olmayan bir oyuncu. Oyunun içinde sana bir duraklama süresi tanıyan ve kontrol eden bir oyuncu. Son maçlarda forvet olmamalarına karşın Halil ve Babel’i kullanıyoruz. Mustafa Muhammed de Afrika Kupası’nda. Bafetimbi Gomis’in ise biraz daha süreye ihtiyacı var” dedi.
ALANYASPOR CEPHESİ
Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise şöyle dedi:
“Çok değerli bir takımla karşılaştık. Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Çok iyi işler yaptık sahada. Rakibimiz iki isabetli şut atabildi. Fırsatlar bulan bizdik. Sahadan bugün üzülerek ayrılıyoruz. Çünkü 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum.”
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