Ailece izleyebileceğiniz kar temalı ve sıcacık 10 film önerisi

2- NARNIA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI VE DOLAP

Orijinal ismi The Chronicles of Narnia : The Lion, the Witch and the Wardrobe olan 2006 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Andrew Adamson oturuyor.

Pevensie ailesinin savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılmasıyla başlayan film, ailece büyük bir maceraya atılmalarını konu ediniyor.

Dört kardeş, bir profesörün yanında yaşamaya başladıktan sonra, en küçük kardeş Lucy'nin saklambaç oynarken, kendisini Narnia topraklarına götüren bir elbise dolabı keşfetmesiyle karlar altındaki Narnia topraklarında büyük bir macera başlar.