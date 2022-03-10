Ailece izleyebileceğiniz kar temalı ve sıcacık 10 film önerisi

Beklenen yoğun kar yağışı bugün başladı. Okullar ve üniversiteler tatil edildi ve çoğu işyeri evden çalışma kararı aldı. Herkesin kar yağışına odaklandığı bu zamanlarda evde ailece izleyebileceğiniz 10 kar temalı filmi sizin için listeledik.

Okulların kar tatili olduğu bu günlerde, martın bu sürprizini daha keyifli bir hale getirmek ve içinizdeki çocuğu sevindirmek için izleyebileceğiniz macera dolu sıcacık aile filmleri.

1- EVDE TEK BAŞINA

Orijinal ismi Home Alone olan 1990 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Chris Columbus oturuyor.

Büyük bir aileye sahip olan Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde kalır ve yalnız kaldığını anlayacınca evini hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağı fark eder.Hırsızların niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır ancak film boyunca Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğrenirler.

Evde Tek Başına, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi toplamış ve 2 devam filmi çekilmişti.