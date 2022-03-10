Ailece izleyebileceğiniz kar temalı ve sıcacık 10 film önerisi
Beklenen yoğun kar yağışı bugün başladı. Okullar ve üniversiteler tatil edildi ve çoğu işyeri evden çalışma kararı aldı. Herkesin kar yağışına odaklandığı bu zamanlarda evde ailece izleyebileceğiniz 10 kar temalı filmi sizin için listeledik.
Okulların kar tatili olduğu bu günlerde, martın bu sürprizini daha keyifli bir hale getirmek ve içinizdeki çocuğu sevindirmek için izleyebileceğiniz macera dolu sıcacık aile filmleri.
1- EVDE TEK BAŞINA
Orijinal ismi Home Alone olan 1990 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Chris Columbus oturuyor.
Büyük bir aileye sahip olan Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde kalır ve yalnız kaldığını anlayacınca evini hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağı fark eder.Hırsızların niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır ancak film boyunca Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğrenirler.
Evde Tek Başına, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi toplamış ve 2 devam filmi çekilmişti.
2- NARNIA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI VE DOLAP
Orijinal ismi The Chronicles of Narnia : The Lion, the Witch and the Wardrobe olan 2006 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Andrew Adamson oturuyor.
Pevensie ailesinin savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılmasıyla başlayan film, ailece büyük bir maceraya atılmalarını konu ediniyor.
Dört kardeş, bir profesörün yanında yaşamaya başladıktan sonra, en küçük kardeş Lucy'nin saklambaç oynarken, kendisini Narnia topraklarına götüren bir elbise dolabı keşfetmesiyle karlar altındaki Narnia topraklarında büyük bir macera başlar.
3- KARLAR ÜLKESİ
Orijinal ismi Frozen olan 2014 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Chris Buck ve Jennifer Lee oturuyor.
Disney yapımı animasyon filmi, Karlar Kraliçesi'nin laneti sonrasında ebediyen sürecek bir kış mevsimine mahkum edilen Krallığın maceracı ve iyi kalpli Anna tarafından kurtarılması mücadelesini konu ediniyor. Masalsı bir yolculuğu çıkan Anna'nın yol arkadaşı ise usta bir dağcı olan Kristoff'tur.
4- EDWARD MAKASELLER
Orijinal ismi Edward Scissorhands olan 1990 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Tim Burton oturuyor.
Tim Burton'un klasikleşerek defalarca izlenebilecek bir masala dönüşen filmi, hüzünlü ve komik bir Frankenstein hikayesi olarak tanımlanabilir.
Edward Scissorhands’i yatan mucit, işini tam olarak bitiremeden ölmüş ve Edward’ı makaslardan oluşan elleriyle bırakmak zorunda kalmıştır. Münzevi bir yaşam süren genç, Peg Boggs’in onu evine götürmesiyle birlikte topluma karışmaya başlayacaktır.
5- GRİNÇ
Orijinal ismi The Grinch olan 2018 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Yarrow Cheney ve Scott Mosier oturuyor.
Bir mağarada köpeği Max ile yalnız yaşayan huysuz Grinç, günlük ihtiyaçları için pek çok icat ve teknolojiyle dolu olan mağarasından pek de dışarı çıkmaz. Yaşadığı köydeki komşularıyla ise neredeyse görüşmez.
Ancak bu sene bir planı vardır: Noel'i çalmak!
6- BUZ DEVRİ
Orijinal ismi Ice Age olan 2003 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Chris Wedge ve Carlos Saldanha oturuyor.
Buldukları küçük bebeği, insanlara ulaştırmak isteyen uzun tüylü bir mamut, dişli bir kaplan ve muzır bir rakunun macerasını konu alan film, buzul çağının hüküm sürmeye başladığı dünyada hayvanların hayatta kalma çabasını anlatıyor.
7- HUGO
Orijinal ismi de Hugo olan 2011 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda ünlü yönetmen Martin Scorsese oturuyor.
Üç boyutlu (3D) olarak çekilen filmin konusunu ise müze yangınında saat ustası babasını kaybeden ve onun ardından saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan Hugo'nun yaşamı oluşturuyor.
8- KUTUP MACERASI
Orijinal ismi Eight Below olan 2006 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Frank Marshall oturuyor.
Antartika’da, kızak köpeği eğitmeni olan Jerry Shepherd, bir kar fırtınası yaklaştığı için meslektaşları ile birlikte kutupları terk etmek zorunda kalır, köpeklerini ise daha sonra kurtarmak üzere oraya bağlar.
9- KUTUP EKSPRESİ
Orijinal ismi The Polar Express olan 2005 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor.
Film, Noel Babaya inancını kaybeden bir erkek çocuğun kendisini Noel Baba'nın yaşadığı Kuzey Kutbu'na doğru yol alan ve içerisinde bir sürü mucizenin yaşandığı bir trende bulmasını konu ediniyor.
10- KAR KÖPEKLERİ
Orijinal ismi Snow Dogs olan 2002 yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Brian Levant oturuyor.
Ted Brooks hayatını Florida, Miami'de geçiren ve yaşamını dişçilik yaparak kazanana sıradan bir adamdır. Gelen bir haber üzerine kendisine Alaska'da büyük bir mirasın kaldığını öğrenir. Alaska'ya giden Ted, kendisine kalan mirasın sekiz köpekten oluşan bir kar köpekleri ekibi olduğunu öğrenir.
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