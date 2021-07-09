<p>Türkiye Monitörü 26. Hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi.</p><p><strong>Bu konuların başında ise Elmalı Davası yer aldı.</strong> Katılımcılara çocuk istismarına ilişkin alınan önlemlerin yeterliliği ve verilen cezaların yeterliliği olmak üzere iki soru soruldu.</p>
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Türkiye Monitörü 26. Hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi.

Bu konuların başında ise Elmalı Davası yer aldı. Katılımcılara çocuk istismarına ilişkin alınan önlemlerin yeterliliği ve verilen cezaların yeterliliği olmak üzere iki soru soruldu.

<p><strong>İSTİSMARCILAR HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMIYOR</strong></p><p>Araştırmaya katılanların <strong>%87,9’u Türkiye’de çocuk istismarına yönelik alınan önlemlerin yeterli </strong><strong>olmadığını belirtti.</strong></p><p>Önlemlerin yeterli olduğunu belirtenlerin oranı Türkiye genelinde %7,9, kararsız olanların oranı ise %4,2 oldu.</p>
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İSTİSMARCILAR HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMIYOR

Araştırmaya katılanların %87,9’u Türkiye’de çocuk istismarına yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirtti.

Önlemlerin yeterli olduğunu belirtenlerin oranı Türkiye genelinde %7,9, kararsız olanların oranı ise %4,2 oldu.

<p>Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcılardan istismar suçlularına verilen cezaları değerlendirmesi istendi.</p><p><strong>Türkiye genelinde istismarcıların hak ettiği cezayı almadığını belirten katılımcıların oranı %84,8 oldu.</strong> Hak ettiği cezayı aldığını belirtenlerin oranı %10,3, kararsızların oranı ise %4,9 oldu.</p>
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Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcılardan istismar suçlularına verilen cezaları değerlendirmesi istendi.

Türkiye genelinde istismarcıların hak ettiği cezayı almadığını belirten katılımcıların oranı %84,8 oldu. Hak ettiği cezayı aldığını belirtenlerin oranı %10,3, kararsızların oranı ise %4,9 oldu.

<p><strong>TÜRKİYE'DE OKUMANIN GETİRİSİ YOK</strong></p><p>Türkiye Monitörü 26. Haftasında <strong>üniversite mezunu seçmene aldığı eğitimin iş bulmada ne derece avantaj sağladığı soruldu.</strong></p><p>“30 yıl ve daha önce” mezun olan katılımcıların %69,4’ü, 6 ve üzeri puan vererek aldığı eğitimin iş bulmada yeterli olduğunu belirtti.</p><p>“20-29” yıl önce mezun olanlarda bu oran %59,6, “10-19” yıl önce mezun olanlarda ise %34,7 oldu. Son 10 yıl içerisinde ise eğitimin iş bulmada sağladığı avantajın iyiden iyiye ortadan kaybolmaya başladığı ortaya çıktı.</p><p>Nitekim “5-9” yıl önce mezun olanların %31,4’ü aldığı eğitimin iş bulmada avantaj sağladığını düşünürken, son dört yıl içerisinde mezun olanlarda bu oran %16,9’a kadar geriledi.</p>
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TÜRKİYE'DE OKUMANIN GETİRİSİ YOK

Türkiye Monitörü 26. Haftasında üniversite mezunu seçmene aldığı eğitimin iş bulmada ne derece avantaj sağladığı soruldu.

“30 yıl ve daha önce” mezun olan katılımcıların %69,4’ü, 6 ve üzeri puan vererek aldığı eğitimin iş bulmada yeterli olduğunu belirtti.

“20-29” yıl önce mezun olanlarda bu oran %59,6, “10-19” yıl önce mezun olanlarda ise %34,7 oldu. Son 10 yıl içerisinde ise eğitimin iş bulmada sağladığı avantajın iyiden iyiye ortadan kaybolmaya başladığı ortaya çıktı.

Nitekim “5-9” yıl önce mezun olanların %31,4’ü aldığı eğitimin iş bulmada avantaj sağladığını düşünürken, son dört yıl içerisinde mezun olanlarda bu oran %16,9’a kadar geriledi.

<p><strong>CUMHUR'UN GÜNDEMİ CHP VE KILIÇDAROĞLU</strong></p><p>Her hafta olduğu gibi 26. Hafta Türkiye Monitörü araştırmasında da Aksoy Araştırma kelime analizi yöntemi ile partilerin grup konuşmalarını analiz etti.</p><p>AK Parti’nin bu haftaki araştırmasında öne çıkan kelimeler <strong>CHP, Yalan ve Millet kelimeleri oldu.</strong> Bu sonuçtan yola çıkarak <strong>AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasını CHP odaklı planladığı görüldü.</strong> Diğer taraftan, Kanal İstanbul projesi ve Müsilaj sorunu da grup toplantısında öne çıktı.</p><p>MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeminde ise genel olarak Sistem, Üniversite, Gençlik, Hükümet ve Kılıçdaroğlu kelimelerinin öne çıktığı görüldü. Bu haftaki gündemde özellikle Bahçeli’nin üniversite sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili çıkışının kelime analizine de yansıdığı görüldü.</p><p><strong> İttifak olarak birlikte değerlendirildiğinde ise her iki partinin de ana muhalefet partisi ve liderini doğrudan gündeme aldıkları gözlemlendi.</strong></p>
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CUMHUR'UN GÜNDEMİ CHP VE KILIÇDAROĞLU

Her hafta olduğu gibi 26. Hafta Türkiye Monitörü araştırmasında da Aksoy Araştırma kelime analizi yöntemi ile partilerin grup konuşmalarını analiz etti.

AK Parti’nin bu haftaki araştırmasında öne çıkan kelimeler CHP, Yalan ve Millet kelimeleri oldu. Bu sonuçtan yola çıkarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasını CHP odaklı planladığı görüldü. Diğer taraftan, Kanal İstanbul projesi ve Müsilaj sorunu da grup toplantısında öne çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeminde ise genel olarak Sistem, Üniversite, Gençlik, Hükümet ve Kılıçdaroğlu kelimelerinin öne çıktığı görüldü. Bu haftaki gündemde özellikle Bahçeli’nin üniversite sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili çıkışının kelime analizine de yansıdığı görüldü.

İttifak olarak birlikte değerlendirildiğinde ise her iki partinin de ana muhalefet partisi ve liderini doğrudan gündeme aldıkları gözlemlendi.

<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ağırlıklı olarak <strong>Kayıt Dışı, Para </strong><strong>ve Rüşvet kelimelerinin yer alması dikkat çekti.</strong></p><p>Son dönemlerde <strong>siyasete yönelik ardı ardına ortaya atılan iddiaların CHP grup konuşmasına yansıdığı görüldü.</strong></p>
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ağırlıklı olarak Kayıt Dışı, Para ve Rüşvet kelimelerinin yer alması dikkat çekti.

Son dönemlerde siyasete yönelik ardı ardına ortaya atılan iddiaların CHP grup konuşmasına yansıdığı görüldü.

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