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CUMHUR'UN GÜNDEMİ CHP VE KILIÇDAROĞLU

Her hafta olduğu gibi 26. Hafta Türkiye Monitörü araştırmasında da Aksoy Araştırma kelime analizi yöntemi ile partilerin grup konuşmalarını analiz etti.

AK Parti’nin bu haftaki araştırmasında öne çıkan kelimeler CHP, Yalan ve Millet kelimeleri oldu. Bu sonuçtan yola çıkarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasını CHP odaklı planladığı görüldü. Diğer taraftan, Kanal İstanbul projesi ve Müsilaj sorunu da grup toplantısında öne çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeminde ise genel olarak Sistem, Üniversite, Gençlik, Hükümet ve Kılıçdaroğlu kelimelerinin öne çıktığı görüldü. Bu haftaki gündemde özellikle Bahçeli’nin üniversite sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili çıkışının kelime analizine de yansıdığı görüldü.

İttifak olarak birlikte değerlendirildiğinde ise her iki partinin de ana muhalefet partisi ve liderini doğrudan gündeme aldıkları gözlemlendi.