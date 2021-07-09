Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcılardan istismar suçlularına verilen cezaları değerlendirmesi istendi.
Türkiye genelinde istismarcıların hak ettiği cezayı almadığını belirten katılımcıların oranı %84,8 oldu. Hak ettiği cezayı aldığını belirtenlerin oranı %10,3, kararsızların oranı ise %4,9 oldu.
TÜRKİYE'DE OKUMANIN GETİRİSİ YOK
Türkiye Monitörü 26. Haftasında üniversite mezunu seçmene aldığı eğitimin iş bulmada ne derece avantaj sağladığı soruldu.
“30 yıl ve daha önce” mezun olan katılımcıların %69,4’ü, 6 ve üzeri puan vererek aldığı eğitimin iş bulmada yeterli olduğunu belirtti.
“20-29” yıl önce mezun olanlarda bu oran %59,6, “10-19” yıl önce mezun olanlarda ise %34,7 oldu. Son 10 yıl içerisinde ise eğitimin iş bulmada sağladığı avantajın iyiden iyiye ortadan kaybolmaya başladığı ortaya çıktı.
Nitekim “5-9” yıl önce mezun olanların %31,4’ü aldığı eğitimin iş bulmada avantaj sağladığını düşünürken, son dört yıl içerisinde mezun olanlarda bu oran %16,9’a kadar geriledi.
CUMHUR'UN GÜNDEMİ CHP VE KILIÇDAROĞLU
Her hafta olduğu gibi 26. Hafta Türkiye Monitörü araştırmasında da Aksoy Araştırma kelime analizi yöntemi ile partilerin grup konuşmalarını analiz etti.
AK Parti’nin bu haftaki araştırmasında öne çıkan kelimeler CHP, Yalan ve Millet kelimeleri oldu. Bu sonuçtan yola çıkarak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasını CHP odaklı planladığı görüldü. Diğer taraftan, Kanal İstanbul projesi ve Müsilaj sorunu da grup toplantısında öne çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeminde ise genel olarak Sistem, Üniversite, Gençlik, Hükümet ve Kılıçdaroğlu kelimelerinin öne çıktığı görüldü. Bu haftaki gündemde özellikle Bahçeli’nin üniversite sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili çıkışının kelime analizine de yansıdığı görüldü.
İttifak olarak birlikte değerlendirildiğinde ise her iki partinin de ana muhalefet partisi ve liderini doğrudan gündeme aldıkları gözlemlendi.
Video Haberler
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı