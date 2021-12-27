Aksoy Araştırma: Yurttaş, hükümetin ekonomiyi toparlayacağına inanmıyor

Kur Korumalı Mevduat Yatırımına Karşı “Döviz” Daha Çok Tercih Ediliyor

Araştırma sonuçlarına göre, kur korumalı mevduat yatırımlarına karşı dolar tercihi hala popülerliğini koruyor. “100 bin liranız olsa paranızı nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 55 ve üzeri, kısa, orta ve uzun vadeli tercihlerinin “dolar” olacağı yanıtını verdi.

Kur korumalı mevduat sisteminden yana yatırım tercihini kullanacağını belirtenlerin oranı en yüksek seviyeye yüzde 44,7 ile sadece “bir aylık” mevduat tercihinde öne çıktı.