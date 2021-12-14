Aksoy Araştırma'nın son anketi yayımlandı: Cumhur İttifakı seçmeni tarikatlara tepkili
Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak gerçekleştirilen Türkiye Monitörü araştırmasının 49 hafta sonuçlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı duyulan güvensizlik yüzde 50’nin üzerinde.
AKP ve MHP seçmeni de TCMB ve TÜİK’e karşı güven duymuyor.
Bunun yanı sıra, son günlerde kamuoyunda geniş çaplı tartışılan tarikatlar için, araştırmaya katılanların yüzde 82’si “tarikatlar tamamen kapatılsın” veya “çok sıkı denetimler getirilsin” görüşünü paylaşıyor.
Araştırma sonuçlarına göre, "Aşağıda yer alan kurumlara güveninizi 1 – Hiç güvenmiyorum 5 – Çok güveniyorum olacak şekilde değerlendirir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 53,4’ü Diyanet İşleri Başkanlığı’na “hiç güvenmiyorum” veya “güvenmiyorum” dedi.
Katılımcıların yüzde 56,7’si TCMB’ye “hiç güvenmiyorum” veya “güvenmiyorum” yanıtını verirken yüzde 57,5 “hiç güvenmiyorum” veya “güvenmiyorum” yanıtıyla TÜİK en az güvenilen kurum oldu.
SADECE AKP SEÇMENİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA GÜVEN DUYUYOR
Araştırma sonuçları parti bazında ele alındığında, Diyanet İşleri’ne en çok güven duyan siyasi parti seçmeni yüzde 55,8 ile AKP oldu.
AKP’nin iktidar ortağı MHP seçmeninde ise bu oran yüzde 42,2 ile yüzde 50’nin altında kaldı.
CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninde güven duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10 seviyelerinde kaldı.
MERKEZ BANKASI'NA GÜVEN HİÇBİR SİYASİ PARTİDE YÜZDE 50'Yİ BULMUYOR
Araştırmaya katılan AKP ve MHP seçmeni TCMB’ye en çok güven duyduğunu belirten gruplar oldu.
Buna rağmen Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeninde TCMB’ye güven yüzde 50’nin altında kaldı.
AKP seçmeninin yüzde 49,3’ü TCMB’ye “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” yanıtını verirken, aynı soruya MHP seçmeninin sadece yüzde 37,2’si “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” dedi.
Buna karşılık MHP seçmeninin yüzde 44,1’i TCMB’ye “güvenmiyorum” veya “hiç güvenmiyorum” yanıtını verdi.
Millet İttifakı ve HDP seçmeninde ise TCMB’ye güven duyduğunu belirtenlerin oranı yaklaşık olarak sadece yüzde 5 seviyesinde kaldı.
AKP SEÇMENİNİN SADECE YÜZDE 42’Sİ TÜİK’E GÜVEN DUYUYOR
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye ortalamasında en az güven duyulan TÜİK’e AKP seçmeninin sadece yüzde 42’si “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” yanıtını verirken; MHP seçmeninin sadece yüzde 29,4’ü “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” dedi.
AKP seçmeninin yüzde 30,3’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 48’i TÜİK’e “güvenmiyorum” veya “hiç güvenmiyorum” dedi.
Millet İttifakı ve HDP seçmeni içerisinde TÜİK’e güven duyduğunu belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 5 seviyelerinde kaldı.
CUMHUR İTTİFAKI DA TARİKATLARA TEPKİLİ
Antalya’da kaçak bir tarikat yurdunda 18 yaşındaki bilgisayar mühendisliği 1.sınıf öğrencisinin vahşice katledilmesi olayının ardından tarikatlar yeniden kamuoyunda tartışılmaya başlandı.
Türkiye monitörü 49 hafta araştırmasında katılımcılara “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız, ülkede faaliyet gösteren tarikatlara yönelik hangisini uygulardınız?” sorusu yöneltildi.
Bu soruya, yüzde 42,6 “tamamen kapatırdım” yanıtını verirken, yüzde 39,6 “çok sıkı denetim yapardım” yanıtını verdi. Yüzde 14,3 “rutin denetim yapardım” derken, sadece yüzde 3,4 “tamamen serbest bırakırdım” dedi.
Tüm siyasi parti seçmenlerinde ağırlıklı görüş olarak tarikatları “tamamen kapatırdım” veya “çok sıkı denetim yapardım” dikkat çekerken; tamamen serbest bırakılması görüşü en yüksek AKP seçmeninde görüldü.
Bu oran ise AKP seçmeni arasında sadece yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.
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