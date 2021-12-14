Aksoy Araştırma'nın son anketi yayımlandı: Cumhur İttifakı seçmeni tarikatlara tepkili

AKP SEÇMENİNİN SADECE YÜZDE 42’Sİ TÜİK’E GÜVEN DUYUYOR

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye ortalamasında en az güven duyulan TÜİK’e AKP seçmeninin sadece yüzde 42’si “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” yanıtını verirken; MHP seçmeninin sadece yüzde 29,4’ü “güveniyorum” veya “çok güveniyorum” dedi.

AKP seçmeninin yüzde 30,3’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 48’i TÜİK’e “güvenmiyorum” veya “hiç güvenmiyorum” dedi.

Millet İttifakı ve HDP seçmeni içerisinde TÜİK’e güven duyduğunu belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 5 seviyelerinde kaldı.