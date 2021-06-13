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Suudi Arabistan basınından Almowaten'in haberine göre Al Nassr, Ghezzal'ın menajeri Enver Fuzuli'nin "Ghezzal, Al Nassr'ın listesinde var. Biz sadece sözlü olarak teklifi dinledik. Resmî bir şey ya da anlaşma söz konusu değil. Ghezzal'ın önceliği Beşiktaş olduğu için bu teklife sıcak bakmadı. Biz Beşiktaş'ı bekliyoruz." demeci nedeniyle transferden vazgeçti.