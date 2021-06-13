3
Suudi Arabistan basınından Almowaten'in haberine göre Al Nassr, Ghezzal'ın menajeri Enver Fuzuli'nin "Ghezzal, Al Nassr'ın listesinde var. Biz sadece sözlü olarak teklifi dinledik. Resmî bir şey ya da anlaşma söz konusu değil. Ghezzal'ın önceliği Beşiktaş olduğu için bu teklife sıcak bakmadı. Biz Beşiktaş'ı bekliyoruz." demeci nedeniyle transferden vazgeçti.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı