Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 14:43
Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 

Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Alanyaspor'da Eduardo, 39. dakikada takımını öne geçiren golü attı. 

Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Alanya'nın golüne Galatasaray'dan cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılı takım, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile skora dengeyi getirdi.

Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

72. dakikada ev sahibi ekipte Juanfran kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 28 yaptı. Alanyaspor ise 39 puana ulaştı. 

Alanyaspor ile Galatasaray berabere kaldı! | Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Galatasaray önümüzdeki hafta Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek. 

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