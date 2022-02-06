Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün küme düşme hattında bulunan Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.
Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı. Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.
Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Fraport-TAV Antalyaspor ise ligde zor günler geçiriyor. Haftaya düşme hattında giren Akdeniz temsilcisi, 7 maçtır 3 puanı bir arada göremiyor.
KARTAL'DA 4 İSİM YOK
Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Serdat Saatçı, Georges-Kevin N'Koudou ile Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.
Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Harun ve Ufuk mücadelede görev alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Pjanic; Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin; Batshuayi.
Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov; Poli, Fernando; Mehmedi, Ghacha, Doğukan; Wright
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