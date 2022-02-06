Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. 4 maçtır kaybeden, düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark kalan Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanında çıkış arayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.
SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET
Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.
4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.
Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11’LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Eduardo
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Kerem, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil
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