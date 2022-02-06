Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. 4 maçtır kaybeden, düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark kalan Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanında çıkış arayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 09:18
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek. 

SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet alan Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Aslan son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 4 maçta puan alamadı. Ligde son galibiyetini Antalyaspor karşısında elde eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte GZT Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Eduardo

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Kerem, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil


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