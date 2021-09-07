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'SÜLÜKLERİ ÇALIYORLAR'

Muhtar Doğan Turan, sülüklerin çalınmasından şikayetçi olduklarını belirterek, “Burada Sülük Gölü var, bu gölde yıllardan beri insanlar bir yerleri ağrıdıkları zaman gelip, kendilerini sülüklere bırakıyorlar, sülük pis kanı emiyor. Halk arasında diyorlar ki ‘Pis kanı emdi de düzeldim’ öyle değil aslında sülük zaten kanı emiyor, insanın vücuduna yapışıyor burada ısırdığı zaman kendi sıvısı var onu salgılıyor iyileştiren o kendi sıvısı. Aklımız yetti yeteli bu göl burada duruyor, çok kirlenmiş. Doğayı Koruma Derneğinden arkadaşları davet ettim geldiler burayı temizlemek için. Ama dediler ki ‘Doğayı bozmayın sadece elinizden geldiği kadar temiz tutun. Poşet, çöp gibi şeyler atmayın. Buradan bu pislikler alınırsa doğayı alt üst eder’ dediler. Bu gölün içerisinde ördekler var kamışların içerisine yuva yapıyor, kurbağa var, yılan var çok tür hayvan var sülüğün haricinde. Sülükleri de çalıyorlar bayağı” şeklinde konuştu.