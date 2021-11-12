Almanya-Liechtenstein maçında insanlık dışı faul

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 11:22
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, Liechtenstein ile karşılaştı.</p>

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, Liechtenstein ile karşılaştı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Karşılaşmanın 9. dakikasında Jens Hofer, Goretzka'ya akıl almaz bir faul yaptı. Alman oyuncu, ceza sahasında bir anda yerde kaldı.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

Karşılaşmanın 9. dakikasında Jens Hofer, Goretzka'ya akıl almaz bir faul yaptı. Alman oyuncu, ceza sahasında bir anda yerde kaldı.


<p>Hofer kırmızı kart görürken, penaltı vuruşunda topun başına geçen İlkay Gündoğan da golü atmayı başardı.<br></p>

Hofer kırmızı kart görürken, penaltı vuruşunda topun başına geçen İlkay Gündoğan da golü atmayı başardı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">10 kişi kalan rakibine adeta gol olup yağan Almanya, sahadan 9-0'lık farklı galibiyet ile ayrılmayı başardı.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

10 kişi kalan rakibine adeta gol olup yağan Almanya, sahadan 9-0'lık farklı galibiyet ile ayrılmayı başardı.




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